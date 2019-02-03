تقرير: 18% نمو متوقع للقطاع العقاري القطري

توقع تقرير قطري متخصص أن يواصل القطاع العقاري في قطر نموه بسبب المشاريع المتزايدة التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات، والحوافز التي تقدمها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة الأصمخ العقارية إلى وجود عدد كبير من مشاريع البنية التحتية، والمواصلات، والصحة، والتعليم بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 72 مليار دولار.

وأضاف أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية خلال العامين الماضيين كانت من نصيب الشركات القطرية، أو لتحالفات بين شركات محلية وأجنبية.

وتوقع التقرير أن يحقق القطاع العقاري نموا بنحو 18% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.