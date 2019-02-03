 "النفط العراقية": لا تهريب من حقول نينوى
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"النفط العراقية": لا تهريب من حقول نينوى

ينتج العراق نحو 4.5 ملايين برميل يوميا (رويترز)
ينتج العراق نحو 4.5 ملايين برميل يوميا (رويترز)

نفت شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية ما تردد من أخبار بشأن تهريب النفط من حقول محافظة نينوى.

وأكدت الشركة في بيان أمس السبت أنها تدير هذه الحقول وفق معايير إدارية وفنية وبمتابعة حثيثة.

وكان نواب في البرلمان العراقي، بينهم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، اتهموا فصيلا مسلحا تابعا لقوات الحشد الشعبي (الموالية للحكومة) بالقيام بعمليات تهريب لنفط ناحية القيارة بالمحافظة بطرق غير قانونية إلى الأسواق المحلية وإلى إيران وسوريا، وبتواطؤ من قبل مسؤولين محليين.

وتعقيبا على ذلك، قالت شركة نفط الشمال في بيان إن الحقول يتم تأمين الحماية لها من قبل شرطة الطاقة والجيش العراقي.

وأوضح البيان أن شركة نفط الشمال تنفي ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام وتصريحات وادعاءات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب بشأن تهريب النفط من حقول محافظة نينوى.

وبينت الشركة أن إنتاج حقول نفط محافظة نينوى يبلغ 33.5 ألف برميل نفط يوميا، منه 30 ألف برميل نفط يوميا ينتج من حقل القيارة النفطي جنوبي المحافظة.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا، وهو أقل من طاقته الكاملة البالغة نحو 5 ملايين برميل يوميا، وذلك التزاما باتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين مستقلين لخفض المعروض دعما للأسعار.

كانت الحكومة العراقية أعلنت، مؤخرا، خططا لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 6.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2022.

المصدر : وكالة الأناضول
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