في غزة.. روث الحيوانات غاز حيوي وسماد طبيعي

مزيج من ملامح السعادة والرضا ارتسم على وجه المزارع الغزي مروان محارب (55 عاما) بعدما أتم غلي إبريق مشروب الشاي المفضل بالنسبة له، وبات بإمكانه أيضا طهي ما يحلو له من الطعام على غازه الحيوي الذي صنعته يداه، متغلبا على ظروفه القاهرة، فلم يعد بحاجة لإشعال موقد الحطب أو إرهاق جيبه لدفع ثمن أنبوبة الغاز التجاري للقيام بتلك المهمة.

وفي وظيفة بدت له معتادة على بعد كيلومتر واحد من الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة حيث يقطن ينشغل مروان يوميا في تجميع بقايا طعامه وروث المواشي التي يربيها في مزرعته لتحويلها إلى "بيوغاز" بواسطة وحدة غاز منزلي يسد حاجة منزله ويؤمن لزراعته سمادا عضويا سليما.

يقول مروان إن الحاجة دفعته لهذا الابتكار في ظل ما يعيشه الناس في قطاع غزة من ظروف حياتية صعبة، وقلة توافر الغاز بشكل دائم، الأمر الذي زاد ثمن الأنبوبة التجارية حتى وصلت إلى 60 شيكلا (نحو 17 دولارا)، فشكل ذلك له دافعا لاعتماد الحطب لطهي الطعام على الرغم من أنه ملوث وليس لديه مال كاف لدفع ثمن الغاز التجاري.