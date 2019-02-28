أوبر وكريم تتوسعان بمصر وسائقو التاكسي الخاسر الأكبر

عبد الكريم سليم-القاهرة

زفر حمزة بضيق وهو يشير إلى سيارة ملاكي يبدو أن صاحبها يعمل لدى شركة كريم "من قبل خربوا بيوتنا بلا مبالاة، وسيذوقون من نفس الكأس".

كان حمزة -وهو سائق تاكسي- يعلق على الحكم القضائي الصادر مؤخرا الذي سمح لشركتي أوبر وكريم بالعمل في نشاط النقل الجماعي الذكي، ورفض دعوى أصحاب التاكسي الأبيض ضدهما.

وتسبب نشاط الشركتين في انحسار دخل سائقي سيارات الأجرة التقليدية، بسبب انخفاض أسعارهما وانضباطهما مقارنة بالتاكسي التقليدي.

وحمزة مهدد بالحبس بسبب دعوى قضائية أقامها ضده معرض سيارات اشترى منه سيارته بالتقسيط ليعمل عليها، فتعثر بعد أقل من سنة بسبب دخول شركتي أوبر وكريم مجال عمله.

مئات من سائقي التاكسي الأبيض تظاهروا بسياراتهم احتجاجا على دخول أوبر وكريم سوق التوصيل في مصر (الجزيرة-أرشيف)

قلق

ولم يقتصر القلق هذه المرة على سائقي سيارات الأجرة بل امتد لسائقي سيارات النقل الجماعي، فسائقو تاكسي الأجرة يعانون منذ دخول أوبر وكريم للعمل في السوق المصري، وحاولوا مقاومة نشاطهما بالتظاهر أوائل عام 2016، ثم بإقامة دعاوى قضائية ضد نشاط الشركتين.

وظل الإقبال على الالتحاق بالشركتين كبيرا من جانب أصحاب السيارات الراغبين في العمل تحت مظلتيهما، وكذلك من قبل الجمهور الذي اعتبرهما وسيلة آدمية وآمنة وعادلة عوضا عن سيارات الأجرة "التاكسي".

ويعتقد حمزة -مثل كثير من زملائه السائقين- أن الحكم القضائي صدر لتشجيع مناخ الاستثمار على حساب ضحايا الشركتين، وهم مئات الآلاف من السائقين.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بتوفير أفضل خدمة للنقل الذكي للمواطنين في أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة تسعى لإطار تشريعي داعم للاستثمار في مجال النقل الذكي لدعم القطاع الخاص.

وسبق قرار المحكمة صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 لتنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ضحايا جدد

لكن السائقين العاملين مع أوبر وكريم قد ينضمون إلى قائمة ضحايا الشركتين، بسبب ما يتردد عن نية الشركتين الدفع بسيارات نقل جماعة مملوكة لهما إلى جني المزيد من الأرباح.

فقد تناهى إلى سمع هيثم -وهو محاسب ويعمل بسيارته ضمن تطبيق أوبر ـ مضمون مكالمة هاتفية بين موظف خدمة عملاء الشركة والراكب الذي استقل معه السيارة، إذ سأل الموظف الراكب عما دعاه لركوب سيارة خاصة تعمل تحت مظلتهم، دون حافلة أوبر التي ستوفر له ثلثي تكلفة الرحلة، فخط سيره المثبت بالتطبيق يشير إلى أنه كان يمكنه استقلال الحافلة.

وفهم هيثم أن الشركة تحث زبائنها على اتخاذ حافلاتها بديلا للسيارات الخاصة العاملة تحت مظلتها، وهو يعتقد أن الدافع لذلك هو أن عوائد الشركة من النقل الجماعي الذكي أكبر من أرباحها من السيارات الخاصة العاملة مع الشركة، حيث تحمل الحافلة الواحدة سبعة ركاب يدفعون 175 جنيها (عشرة دولارات) كلها للشركة لأن الحافلات ملك لها، في حين تحصل الشركة على الخمس فقط من العوائد اليومية لأعمال سيارات السائقين.

وتتراوح مخاوف الركاب من تجربة الحافلات الذكية بين عدم القدرة على التعامل مع التطبيق، والعجز عن دفع قيمة التذكرة المرتفعة.