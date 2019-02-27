هل تجلب حالة الطوارئ الاتزان لاقتصاد السودان؟

كان أبو طالب محمد أحمد وعبد القادر محمد حمد يتوقعان انخفاضا ولو طفيفا في أسعار بعض السلع الضرورية بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد وهبوط الدولار أمام الجنيه السوداني.

واصطدمت توقعات الشابين بحقيقة مفاجئة وهي زيادة فاقت 10% في أسعار أغلب السلع الضرورية في الوقت الذي هبط فيه سعر العملات الحرة مقابل العملة الوطنية.

وبينما يسير السوق باتجاه معاكس لقرارات الحكومة، يختلف خبراء اقتصاديون حول ما إذا كان إعلان حال الطوارئ وما لحق بها من قرارات حكومية سيقود إلى شيء من التوازن للاقتصاد السوداني بما ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية.

أبو طالب محمد أحمد وهو يحاول شراء بعض السلع بعد إعلان حالة الطوارئ (الجزيرة)

ومن بين المتفائلين المحلل الاقتصادي ومدير إدارة الواردات في وزارة الخرطوم المالية عادل عبد العزيز الذي يجد أن إعلان حالة الطوارئ سيحمي الاقتصاد السوداني من الخسائر المتمثلة في نقص الإيرادات العامة بسبب ضعف التحصيل الضريبي الذي يعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بإجبار المتهربين ومتابعتهم لسداد الضرائب.

ثم إن إجراءات وترتيبات ستتبع الطوارئ -وفق قوله للجزيرة نت- لإعادة حصائل الصادر وتحجيم الاستيراد والاستهلاك من أجل إحداث توازن في الحساب الخارجي والميزان التجاري العام.

كما يعتقد أن إعلان الطوارئ يمنع المضاربات في عملات السوق الموازية للعملات الحرة مقابل الجنيه السوداني والسيطرة على سعر الصرف عبر الإجراءات القوية التي ستتوفر حينها.

وانخفض سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية مقابل الجنيه السوداني في يومين من 70 جنيها للدولار الواحد إلى 65 جنيها للدولار، في حين انخفض سعر اليورو إلى 75 جنيها بدلا من 80 جنيها، والجنيه الإسترليني من 87.45 جنيها بدلا من 95 جنيها سودانيا.