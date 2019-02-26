رويترز: السعودية تزود مصر بنصف مليون برميل نفط شهريا

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على تمديد توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر جديدة بدءا من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الوزير لرويترز "الشركة ستورد أكثر من خمسمئة ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران) المقبل" لكنه لم يذكر تفاصيل مالية.

كانت أرامكو بدأت توريد الخام للمصافي المصرية بشكل تجريبي في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول قبل الماضي، ثم بدأت التوريد المنتظم عام 2018.

واتفقت السعودية في أبريل/نيسان 2016 على تزويد مصر بسبعمئة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.

في السياق ذاته، قالت "القلعة" للاستشارات المالية إن التشغيل التجاري لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير سيبدأ في الربع الثالث من العام الحالي.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمصفاة المقامة شمال القاهرة نحو 4.3 مليارات دولار، وستغطي ما يعادل 30-50% من واردات مصر من المنتجات البترولية.