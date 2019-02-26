جون أفريك: هل سيفي محمد بن سلمان بجميع وعوده الاستثمارية؟

في إطار جولته الأخيرة في آسيا، وعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقيادة استثمارات تبلغ قيمتها نحو 130 مليار دولار، لكن هل تملك "مملكة البترول" الموارد والرغبة الكافيين للالتزام بوعودها؟



وقالت الكاتبة أريانا بوليتي في تقرير لها بمجلة جون أفريك الفرنسية إن باكستان، شأنها شأن الهند والصين، لم تتردد في بسط السجادة الحمراء أمام ولي العهد السعودي خلال رحلته مع مسؤولي شركة النفط العملاقة أرامكو.

وتأتي هذه الجولة السعودية في آسيا إثر تجمد العلاقات بين الرياض والعواصم الغربية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بتركيا.

ونقلت الكاتبة أن ولي العهد السعودي حريص كل الحرص على تلميع صورته التي تضررت خلال الأشهر الأخيرة، مما دفعه إلى مضاعفة الابتسامات والمصافحات…وأيضا عدد الشيكات.

وخلال هذه الزيارة، كان نصيب إسلام آباد من الاستثمارات السعودية نحو عشرين مليار دولار، في حين حظيت الهند بأكثر من مئة مليار دولار. وفي الوقت نفسه، وقعت شركة أرامكو في الصين عقدا جديدا بقيمة عشرة مليارات دولار لبناء مصفاة شرق البلاد، كما تقول الكاتبة.

وأشارت إلى أن قائمة شيكات السعودية لا تقتصر فقط على منطقة آسيا؛ إذ تعهد محمد بن سلمان أيضا بدفع مبالغ مالية ضخمة لكل من لندن وموسكو والقاهرة وتونس، كما أن القائمة ما زالت طويلة. لكن الكاتبة تساءلت عما إذا كانت التزامات السعودية قادرة على الاستمرار؟

وعود الجهات المستفيدة

وأوضحت الكاتبة أن البلدان الآسيوية التي زارها ولي العهد السعودي، والتي أغدق عليها بوعوده الاستثمارية، في موضع يحق لها التشكيك في مدى قدرة محمد بن سلمان على الوفاء بالتزاماته.

ولفتت في هذا السياق إلى أن السعودية لم تسدد الدفعة الأولى من الأموال التي وعدت بها الروس قبل أربع سنوات إلا في يناير/كانون الثاني الماضي ، في حين ما زالت الجزائر تنتظر نصيبها من هذه الوعود الاستثمارية حتى هذا الوقت.

ونقلت الكاتبة عن مصادر جزائرية أن البلاد لم تتلق أي دفعة من هذه الأموال المقدرة بعشرة مليارات دولار وعد بها رئيس غرفة التجارة السعودية عام 2016.