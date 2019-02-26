وزير مغربي: الأغنياء هم الأكثر استفادة من دعم الدولة

أكد الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة "لحسن الداودي" أن استقرار بلاده يتطلب أن تأخذ الحكومة من الأغنياء وتعطي للفقراء.

وقال للأناضول "للأسف برامج الدعم الاجتماعي لا يستفيد منها الفقراء، وما زال الأغنياء يستفيدون من دعم الدولة لعدد من المواد الاستهلاكية أكثر مما يستفيد الفقراء، ويجب أن نضع حدا لهذا".

وأضاف "ثروات البلاد لكل المغاربة، وليست لفئة معينة، ولا بد من توزيع عادل لها، وتوجيه صحيح للدعم الاجتماعي".

وتطرق الداودي، في مقابلة مع الأناضول، للعيوب التي تعتري برامج الدعم الاجتماعي في بلاده وسبل إصلاحها، وسعي الحكومة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا من خلال السجل الاجتماعي الموحد.

ومن المنتظر أن تشرع الحكومة في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ويتعلق الأمر بإحصاء جميع المواطنين من أجل تحديد نسبة الفقراء منهم من أجل تقديم الدعم لهم.

وفي 2014، بلغ عدد الفقراء في المغرب 2.8 مليون نسمة، 2.4 مليون في الريف وأربعمئة ألف في المدن، بما نسبته 7.1%، وفق إحصاء رسمي صدر عام 2017.

رفع الدعم

وكشف الوزير المغربي أن الحكومة بصدد استكمال إصلاح "صندوق المقاصة" لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، من خلال رفع الدعم عن باقي المواد الاستهلاكية، ويتعلق الأمر بالسكر والغاز والدقيق.

لكنه أشار إلى أن تاريخ هذا الإجراء غير محدد، والأمر مرتبط بتعميم السجل الاجتماعي.

كما سلط الوزير الضوء على صعوبات يواجهها المغرب في مكافحة الفساد.

وقال "للحكومة رغبة كبيرة في محاربة الفساد، ونتمنى أن يشعر المواطن بما نقوم به في هذا المجال".