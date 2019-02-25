نيويورك تايمز: رجال الأعمال الصينيون قلقون على مستقبلهم

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن مخاوف رجال الأعمال الصينيين زادت، بعدما أصبحت بكين أكثر اهتماما بتعزيز سيطرتها على حياة الناس أكثر من تحفيز النمو الاقتصادي.

وذكرت الكاتبة لي يوان، في تقريرها بنيويورك تايمز أن المطور العقاري الصيني تشن تيان يونغ، سافر إلى مالطا الشهر الماضي ولا يخطط للعودة إلى الصين مجددا.

ونقلت عنه قوله إن الاقتصاد الصيني شبيه بالسفينة العملاقة التي تتجه نحو الهاوية.

وقالت الصحيفة تعقيبا على ذلك لقد نجح هذا المطور العقاري في التعبير علنا عما لم يستطع العديد من رجال الأعمال في الصين التعبير عنه، وهو أن القيادة الصينية قد أساءت إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما أفقد رجال الأعمال الصينيين الثقة في مستقبل البلاد، وفق تعبير الصحيفة.

تباطؤ

وأوردت الكاتبة أن الصين تعاني اليوم من اقتصاد متباطئ وحرب تجارية محتدمة مع الولايات المتحدة، بيد أنها لا تبذل أي مجهود لتحقيق التحرر الاقتصادي والسياسي الذي تحتاجه.

وأفادت الصحيفة بأن البعض يتوقع حدوث انهيار في ظل تصاعد المخاوف بشأن آفاق الصين طويلة الأمد، حيث شبهها البعض بفنزويلا المتضررة.

وتنقل الصحيفة عن معهد هورون للأبحاث أن الثلث فقط من مجموع 465 شخصا من أغنياء الصين ما زالوا يثقون بأن التوقعات الاقتصادية للبلاد ستتحسن، بينما ارتفعت نسبة رجال الأعمال غير الواثقين إلى 14%، حيث عبّر معظمهم عن الرغبة في مغادرة البلاد.

وذكر تقرير نيويورك تايمز أن العديد من نخبة رجال الأعمال غير راضين عن السياسات الاقتصادية للبلاد التي تفضّل الشركات الحكومية رغم النمو الذي يحققه القطاع الخاص.