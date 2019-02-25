 وكالة تصنيف: السعودية ومصر أكبر الدول المقترضة بالمنطقة عام 2019
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وكالة تصنيف: السعودية ومصر أكبر الدول المقترضة بالمنطقة عام 2019

ستاندرد آند بورز تتوقع أن تقترض السعودية 29 مليار دولار ومصر 28 مليار دولار (الأوروبية)
ستاندرد آند بورز تتوقع أن تقترض السعودية 29 مليار دولار ومصر 28 مليار دولار (الأوروبية)

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني ارتفاع الاقتراض بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالربع خلال العام الحالي، بقيادة السعودية ومصر، أكبر الدول المقترضة عل التوالي.

وقالت الوكالة إنها تتوقع زيادة نسبتها 25%، أي ما يعادل 27 مليار دولار في الاقتراض الطويل الأجل للحكومات الـ 13 المصنفة لديها بالمنطقة من المصادر التجارية المحلية والدولية، ليصل إلى نحو 136 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 109 مليارات في 2018.

وأضافت أنها تتوقع توجيه نحو 44% من إجمالي اقتراض حكومات المنطقة إلى إعادة تمويل ديون طويلة الأجل، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض قدره 76 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن السعودية ستكون أكبر مقترض في العام الحالي بما قيمته 29 مليار دولار، أو ما يعادل 22% من إجمالي الاقتراض التجاري الطويل الأجل في المنطقة كلها، تليها مصر بـ28 مليار دولار أو 20% من الإجمالي.

المصدر : رويترز
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