وكالة تصنيف: السعودية ومصر أكبر الدول المقترضة بالمنطقة عام 2019

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني ارتفاع الاقتراض بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالربع خلال العام الحالي، بقيادة السعودية ومصر، أكبر الدول المقترضة عل التوالي.

وقالت الوكالة إنها تتوقع زيادة نسبتها 25%، أي ما يعادل 27 مليار دولار في الاقتراض الطويل الأجل للحكومات الـ 13 المصنفة لديها بالمنطقة من المصادر التجارية المحلية والدولية، ليصل إلى نحو 136 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 109 مليارات في 2018.

وأضافت أنها تتوقع توجيه نحو 44% من إجمالي اقتراض حكومات المنطقة إلى إعادة تمويل ديون طويلة الأجل، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض قدره 76 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن السعودية ستكون أكبر مقترض في العام الحالي بما قيمته 29 مليار دولار، أو ما يعادل 22% من إجمالي الاقتراض التجاري الطويل الأجل في المنطقة كلها، تليها مصر بـ28 مليار دولار أو 20% من الإجمالي.