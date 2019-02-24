المحلات المدعومة.. وصفة أردوغان لكبح ارتفاع الأسعار

في ظل تفاقم التضخم ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية قررت الحكومة التركية إنشاء محلات مدعومة لبيع الفواكه والخضروات لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقالت الكاتبة جولي أونوري في تقرير بمجلة "لوبوان" الفرنسية إنه "منذ أسبوع اكتسح موظفو البلدية في أنقرة إسطنبول الساحات الرئيسية للمدينتين بواسطة شاحنات متنقلة أو خيام كبيرة الحجم، لتقديم الخضروات مثل البطاطس والطماطم داخل أكياس تحمل عبارة (ستحقق تركيا الفوز في هذه المعركة ضد التضخم)".

وفي حين لا يفصل تركيا عن الانتخابات المحلية سوى شهر ونصف أصبح التضخم المتسارع الشاغل الرئيسي للحكومة.

وينقل التقرير عن صحيفة حرييت التركية أن أسعار الباذنجان ارتفعت خلال سنة واحدة بنسبة 81% مقابل 53% في أسعار الخيار و39% في أسعار الطماطم.

وقدرت نسبة التضخم الإجمالي بما يقارب 21% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت الكاتبة بأنه خلال اجتماع له لم يتردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تهديد الأشخاص المسؤولين عن ارتفاع الأسعار -وهم الوسطاء التجاريون- بتوجيه صفعة إليهم.

أسعار أقل

الكاتبة أكدت أن البلديات تزودت بالخضروات مثل الطماطم والبصل والبطاطس والفلفل من المنتجين مباشرة، ما جعل الأسعار أقل بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بتلك التي يحددها الوسطاء التجاريون.