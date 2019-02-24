القضاء المصري ينتصر لـ"أوبر" و"كريم"

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما يضمن استمرار عمل شركتي "أوبر" و"كريم" العاملتين في خدمات نقل الركاب من دون مشاكل قانونية.

وكانت محكمة إدارية أقل درجة سحبت تراخيص الشركتين في مارس/آذار الماضي بعد دعوى أقامها عدد من سائقي سيارات الأجرة.

ودفع مقيمو الدعوى حينها بأن الشركتين تستخدمان سيارات خاصة كسيارات أجرة على نحو غير قانوني.

وواجهت أوبر عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة، وأجبرت أوبر على وقف العمل في دول عدة، من بينها الدانمارك والمجر.

وتقول أوبر -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، إذ يوجد لديها نحو 160 ألف سائق، وأربعة ملايين مستخدم منذ أن دشنت خدمتها هناك عام 2014.

وتوصلت أوبر الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لسداد ضريبة القيمة المضافة التي قالت كريم إنها تدفعها منذ مارس/آذار 2018.