 القضاء المصري ينتصر لـ"أوبر" و"كريم"
البث الحي
ابحث

القضاء المصري ينتصر لـ"أوبر" و"كريم"

أوبر تقول إنها تتعامل مع أربعة ملايين مستخدم في مصر (رويترز)
أوبر تقول إنها تتعامل مع أربعة ملايين مستخدم في مصر (رويترز)

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما يضمن استمرار عمل شركتي "أوبر" و"كريم" العاملتين في خدمات نقل الركاب من دون مشاكل قانونية.

وكانت محكمة إدارية أقل درجة سحبت تراخيص الشركتين في مارس/آذار الماضي بعد دعوى أقامها عدد من سائقي سيارات الأجرة.

ودفع مقيمو الدعوى حينها بأن الشركتين تستخدمان سيارات خاصة كسيارات أجرة على نحو غير قانوني.

وواجهت أوبر عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة، وأجبرت أوبر على وقف العمل في دول عدة، من بينها الدانمارك والمجر.

وتقول أوبر -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، إذ يوجد لديها نحو 160 ألف سائق، وأربعة ملايين مستخدم منذ أن دشنت خدمتها هناك عام 2014.

وتوصلت أوبر الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لسداد ضريبة القيمة المضافة التي قالت كريم إنها تدفعها منذ مارس/آذار 2018.

المصدر : الجزيرة + وكالات
كلمات مفتاحية:
متعلقات
سائق برتبة مدير.. أوبر وكريم تستقطبان شباب الطبقة الوسطى بمصر
"كريم" ضحية لهجوم إلكتروني طال ملايين المستخدمين
أوبر وكريم.. هل حان وقت الاندماج؟
"أوبر" و"إير بي آن بي".. لماذا تنجح مشاريع أفكارها مكررة؟
أهم الأخبار
المزيد من الاقتصاد
رفع سعر الفائدة.. المسمار الأخير بنعش القدرة الشرائية للتونسيين
المحلات المدعومة.. وصفة أردوغان لكبح ارتفاع الأسعار
منتجع الحبانية بالعراق.. يعوم في الإهمال ويحن للماضي
الموازنة اليمنية 2019.. عجز كبير وتحديات صعبة