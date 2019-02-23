مصلحة الضرائب تلاحق التوك توك.. وسائقوه: الضرب في الميت حرام

حسن المصري-القاهرة

محمود كان يعمل في قطاع السياحة، لكنه قرر تغيير المهنة والاتجاه للعمل المستقل في مشروع يحقق له عائدا ماديا، بعيدا عن المشاكل التي تعتري العمل بالسياحة والتي جعلت الرواتب بلا قيمة تذكر.

ويوجد في مصر قرابة ثلاثة ملايين مركبة توك توك في مختلف محافظات الجمهورية وفقا للأرقام والإحصائيات الرسمية، في حين يبلغ عدد المركبات المرخص نحو 99 ألف مركبة، بحسب جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في آخر إحصائية صدرت في نهاية 2016.

وعلى الرغم من اعتبار التوك توك وسيلة نقل لمحدودي الحال والمواطنين البسطاء -ولا سيما مع انخفاض تكلفة الخدمة- فإن سائقي التوك توك لم يسلموا من القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية مؤخرا لمحاسبة التوك توك ضريبيا تحت دعوى كفالة العدالة الضريبية.

مصلحة الضرائب قالت إن "الضريبة جاءت بعد دراسة مستفيضة توصلت إلى أن الضريبة ستكون وفقا للإيراد اليومي بداية من عام 2014 لتكون بمبلغ مئة جنيه مصري (5.7 دولارات) تزداد 10% كل عام".

ووفقا لمصادر حكومية، فإن فرض ضرائب على التوك توك سيساهم في خفض عجز الموازنة، لأن الدولة ستجني نحو مليار جنيه (57 مليون دولار) سنويا من أصحاب تلك المركبات.

وتحاول الحكومة المصرية فرض المزيد من الضرائب للحصول على إيرادات، حيث تمثل الضرائب 75% من إيرادات الدولة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.