بتقنية الجرّة الرومانية.. زيت الزيتون التونسي يتوج بالذهب عالميا

بدر الدين الوهيبي-تونس





محمد بن إسماعيل -أو صاحب الجرة- استطاع بفضل إحياء طريقة رومانية ضاربة في التاريخ لري أشجار الزيتون نيل داخل كوخ خشبي جميل يعرض محمد بن إسماعيل منتجات زيت زيتون ضيعته البيولوجية الواقعة في قرية توكابر التابعة لمدينة مجاز الباب شمال غربي تونسي، وعلى الرفوف تصطف قنينات الزيت الأنيقة مع ما حازه الرجل من تتويجات نالها في محافل الزيت العالمية.محمد بن إسماعيل -أو صاحب الجرة- استطاع بفضل إحياء طريقة رومانية ضاربة في التاريخ لري أشجار الزيتون نيل ميدالية ذهبية عن أحسن زيت زيتون صنع بالطرق التقليدية في مسابقة لوس أنجلوس العالمية، والميدالية الفضية والبرونزية في المسابقة نفسها.

ضيعة ابن إسماعيل مزجت بين التاريخ والأصالة، إذ على بعد مرمى حجر منها تقبع "الحوانيت" (تسمية محلية لبيوت أثرية منحوتة في الصخور) التي سكنها الإنسان البدائي وسط الطبيعة العذراء لمنطقة توكابر التي لم تشوهها مظاهر التمدن والحضارة، وحافظت على جل ملامحها.

جرة رومانية مفتوحة تحت شجرة زيتون بضيعة توكابر (الجزيرة)

يقول محمد إن التوجه نحو الزراعة البيولوجية لأشجار الزيتون جعله يعمق البحث عن أفضل الوسائل والطرق الزراعية التي تكفل لضيعته الحد الأقصى من النقاء الطبيعي، ويجعلها بمنأى عن الوسائل الزراعية الحديثة التي تحتوي بالضرورة على نسبة من الملوثات والغازات.

تتمثل التجربة في استحداث جرار فخارية أسطوانية الشكل توضع تحت التراب على مسافة متر من جذع شجرة الزيتون من ثلاث جهات، تكفل هذه الجرار ريا متواصلا ومعتدلا لشجيرات الزيتون، خاصة في المناخ الجاف البعيد عن الموائد المائية تحت الأرض.

ويضيف ابن إسماعيل أن للجرة الرومانية ثلاث مزايا أساسية: أولا الاقتصاد في استهلاك مياه الري بنسبة 60%، ثانيا أنها مصنوعة من الطين لذلك فهي تحافظ على البيئة من التلوث، وثالثا كونها تحفظ شجرة الزيتون من آثار الحرارة الصيفية وتحضرها لموسم الجني.

وتضمن الجرة الرومانية نسبة رطوبة عالية تحت الأرض، كما تضمن تفاعلا بين التراب والطين يجعل جذور أشجار الزيتون تمتص المياه بشكل معتدل لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع حسب درجات حرارة وجفاف الطقس، مما يضاعف جودة المنتوج وكمياته لكل شجرة.

آلة قديمة لعصر الزيتون يحتفظ بها صاحب ضيعة توكابر النموذجية في تونس (الجزيرة)

لم يفت صاحب الضيعة استشارة معهد البحوث الزراعية في تونس والاستئناس بآراء المختصين في المجال على الرغم من قناعته الراسخة بأن الفلاحين القدامى من رومانيين وقرطاجيين اعتمدوا أفضل السبل التقليدية وأنجعها من ناحية النتائج، والتي اندثرت بفعل تطور الصناعات الزراعية.

نجاح التجربة النموذجية لضيعة ابن إسماعيل البيولوجية على الصعيدين الوطني والعالمي ربما يدفع القائمين على المجال الفلاحي في الدولة إلى تعميمها والاستفادة من نتائجها، نظرا للطلب المتزايد في العالم على المنتجات البيولوجية الخالية تماما من الملوثات الناجمة عن المعدات المتطورة.

يقول محمد إن تجربته لم تقتصر فقط على الجرة الرومانية، بل امتدت أيضا إلى عدم المساس بالمنظومة البيئية المحيطة بأشجار الزيتون، حيث يعمد إلى ترك الأعشاب التي يعتبرها غيره طفيلية تنمو دون أن يلجا لاقتلاعها، لأنه يعتقد أن الزيت يستمد مذاقه الأصيل من المحيط إجمالا.

جانب من المنتجات المعروضة داخل ضيعة توكابر البيولوجية (الجزيرة)

السجل الذهبي للضيعة دونت عليه العديد من الشخصيات الإعلامية والدبلوماسية والسياسية التونسية والأجنبية كلمات شكر واعتراف بتكامل هذا المشروع البيئي المشع في العالم، نظرا للقيمة الغذائية العالية والفريدة من نوعها لمنتجه من زيت الزيتون ومشتقاته.

لم تكن مسابقة لوس أنجلوس 2019 المحطة الوحيدة التي تألق فيها زيت الزيتون التونسي عالميا ممثلا في منتجات ضيعة ابن إسماعيل، بل سبقتها تتويجات أخرى على الصعيد العالمي، نذكر منها الميدالية الذهبية في مسابقة لندن سنة 2017، والميدالية الفضية في مسابقة اليابان 2018، والجائزة الاستثنائية في أثينا 2017.