أشجار الحور بريف حلب.. زراعة رئيسية تتكبد خسائر كبيرة

جلال سليمان-ريف حلب

تطالعك أشجار الحور الباسقة وأنت تتجول في ريف منطقة جرابلس شرقي حلب (شمال سوريا ) في مشهد جميل يخطف الألباب لكنه يختزل وراءه معاناة مئات من الأسر التي تعتمد على زراعة هذه الأشجار من أجل كسب لقمة العيش.

وتشتهر مناطق ريف حلب منذ القديم بزراعة الحور على ضفاف نهر الفرات، ويقول السكان المحليون إن هذه الزراعة انطلقت من هذه المناطق لتنتقل إلى أوروبا.

ويعتبر الحور من الزراعات الهامة في المناطق التي يمر منها نهر الفرات لأن هذه الأشجار تنمو بسرعة، وتقاوم الكثير من الأمراض وتغطي حاجيات البلاد من الخشب.

لا تصدير

ويشتكي مزارعو شجر الحور من خسائر مادية كبيرة هذا العام. ويقول أحمد أبو لؤي أحد المزارعين بحديثه ويشتكي مزارعو شجر الحور من خسائر مادية كبيرة هذا العام. ويقول أحمد أبو لؤي أحد المزارعين بحديثه للجزيرة نت إن زراعته تكبدت خسائر كبيرة بسبب عدم وجود سوق للتصدير وانتشار الديدان نتيجة قلة المبيدات الحشرية.

وأوضح أن سعر الشجرة الواحدة كان في السابق يبلغ ثلاثة آلاف ليرة (5.8 دولارات) وانخفض خلال هذا العام لما يقارب ألف ليرة، وهو سعر لا يغطي تكاليف الإنتاج.