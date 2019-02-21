تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص

أعلنت تركيا اليوم الخميس أنها ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز قرب قبرص في الأيام المقبلة، وسط نزاع بين أنقرة وقبرص اليونانية.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إن بلاده ستبدأ خلال الفترة القادمة، عمليات التنقيب في محيط جزيرة قبرص عبر سفينتين.

وتتنازع تركيا وحكومة قبرص اليونانية حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

وقال جاويش أوغلو خلال اجتماع لرجال الأعمال بولاية آيدن غربي تركيا اليوم "لندع أولئك الذين حضروا إلى المنطقة من بعيد، وشركاتهم، يرون ألا شيء يمكن أن يحدث في تلك المنطقة دوننا".

وأضاف "لا يُمكن القيام بأي شيء في البحر المتوسط دون تركيا.. لن نسمح بذلك"، بحسب ما أوردته رويترز.

وأمس الأربعاء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده "لن توقف أنشطة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط، بسبب رفض الجانب القبرصي اليوناني وبعض نواب حزب الشعب الجمهوري (تركي معارض) لهذه الأنشطة".

ودشنت تركيا سفينة الحفر الأولى لها "فاتح" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا جنوبي البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود، لكنها حولت مسارها إلى المنطقة القبرصية.

آبار جديدة

وقال مراسل الجزيرة نت في وقت سابق إن السفينة الثانية بدأت بالتحرك في المياه العميقة بالبحرين الأسود والمتوسط من أجل التنقيب عن النفط والغاز.

وأضاف أن أنقرة تسعى لفتح آبار في المياه القبرصية، كما نقل عن محللين قولهم إن تركيا بدأت بحفر بئر في المياه العميقة قبالة سواحل ولاية مرسين جنوبي البلاد، وتتحضر لحفل بئر ثانية في المنطقة نفسها.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي نقلت صحيف "يني شفق" التركية أن الأسطول البحري العسكري التركي أوقف أعمال سبع سفن تنقيب عن الغاز الطبيعي تحمل أعلاما أجنبية غرب قبرص اليونانية.

وبحسب الصحيفة، فقط نشرت حكومة جنوب قبرص اليونانية إعلانات عطاءات في الصحف الغربية للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي الموجود شرق البحر الأبيض المتوسط، متجاهلة حقوق قبرص التركية، وفق تعبير الصحيفة.

وأضافت وقتها أن شركات كثيرة جاءت -بناء على هذه الإعلانات- لإجراء أعمال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، في المنطقة التي تعتبرها قبرص اليونانية ضمن الأراضي التي يحق لها التنقيب فيها عن الغاز، بينما تعتبرها تركيا من حق قبرص التركية.