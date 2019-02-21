أعلنوا إضرابا مفتوحا.. عمال السودان يوقفون العمل بموانئ البحر الأحمر

دخل عمال الموانئ السودانية اليوم الخميس في إضراب مفتوح تضامنا مع زملائهم في ميناء بورتسودان الجنوبي، الذين نفذوا الاثنين الماضي إضرابا عن العمل للمطالبة بحقوق تشغيلية قبيل دخول مشغل أجنبي جديد لإدارة الميناء.

وقال الصحفي المقيم في بورتسودان والمهتم بشؤون الموانئ عبد القادر باكاش للأناضول إنه منذ الصباح توقفت كل الموانئ البحرية (الشمالي، الأخضر، الخير، ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن).

ورفض عمال مضربون بميناء بورتسودان الجنوبي أمس الأربعاء، لقاء وفد حكومي رفيع المستوى للتفاوض بشأن مطالبهم.

ويحتج العمال رفضا لاتفاق حكومي يقضي بدخول شركة أجنبية لإدارة الميناء.

ولم تجدِ مرابطة وفد حكومي رفيع المستوى ضم رئيس مجلس الوزراء معتز موسى ومساعد الرئيس موسى محمد أحمد ووزير النقل حاتم السر في بورتسودان منذ الاثنين الماضي في تليين مواقف آلاف العمال الرافضين.

وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر في السودان وينقسم إلى ميناءين شمالي وجنوبي.

ووقعت هيئة الموانئ السودانية في يناير/كانون الثاني الماضي على اتفاق مع شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات (آي سي تي أس آي) المملوكة لرجل الأعمال الفلبيني إنريك ريزون، لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات، أهم وأكبر الموانئ.

ويستمر العقد لمدة عشرين عاما مقابل 530 مليون يورو (600 مليون دولار) دفع منها 410 ملايين يورو، على أن يدفع الباقي بالأقساط، إلى جانب دفع مليون يورو أجرة شهرية، تزيد مستقبلا إلى 1.5 مليون يورو.

ويعمل في الميناء الجنوبي نحو 1800 عامل من جملة 13 ألفا يعملون في هيئة الموانئ، إلى جانب 37 ألفا من عمال الشحن والتفريغ.

ويعتقد العمال أن الشركة الفلبينية ليست إلا واجهة لموانئ دبي.

وقال عبود الشربيني من تجمع العاملين في الميناء الجنوبي للجزيرة نت في وقت سابق إن الشركة الفلبينية على صلة بموانئ دبي.