كيف فشل ترامب في تقليص الدين الأميركي؟

محمد المنشاوي-واشنطن

"عندما يبلغ الدين الحكومي 18 أو 19 تريليون دولار كما هي الحال الآن، فعليك برئيس مثلي يستطيع أن يُخفض هذا الدين".

وبعد مرور عامين على رئاسة ترامب، ازدادت سرعة تراكم الدين الأميركي الحكومي بصورة غير مسبوقة.

وتخطى إجمالي الدين هذا الأسبوع 22 تريليون دولار، محققا مستوى قياسيا جديدا، رغم وعود الرئيس المتكررة منذ ترشحه للرئاسة بخفض الدين العام بمجرد وصوله للحكم.

قلق

وتسبب الرقم الجديد في قلق بعض دوائر واشنطن، رغم استقرار معدلات ارتفاع الدين خلال العقد الأخير، وتحديدا منذ بدء رئاسة باراك أوباما في 2008.

ويؤكد جيسون فورمان المستشار الاقتصادي السابق بإدارة الرئيس باراك أوباما -ويعمل حاليا أستاذا في جامعة هارفارد- أنه "لم أتخيل إطلاقا الوصول لهذا المعدل من الدين الحكومي والعجز في الموازنة، إلا أن أكثر ما يزعجني هو أن مستوى الدين يدفع لارتفاع أسعار الفائدة المنخفضة بشدة حاليا".

ويضيف "يشير ذلك إلى تغير في الوضع الاقتصادي، لذا علينا تغيير طريقة قراءة هذه الأرقام المتعلقة بالدين ونسبة العجز".

ومن الأسباب التي يراها بعض الاقتصاديين دافعة لزيادة الدين واتساع عجز الموازنة ما يعود -في الأساس- إلى تغير طبيعة الاقتصاد الأميركي ذاته.

ومع الانتقال السريع للاقتصاد الرقمي، قلت بشدة معدلات الاستثمار، وزادت الودائع التي تستقبلها الولايات المتحدة من مختلف أنحاء العالم.

ولم نعد نعرف حجم الاستثمارات الضخم في بناء مصانع تقليدية أو مشروعات كبرى في الولايات المتحدة.

ويدفع ذلك لانخفاض أسعار الفائدة؛ ومن ثم العزوف عن الاستثمار.