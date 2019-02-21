53 مليار دولار فائض الميزان التجاري لقطر 2018

صعد فائض الميزان التجاري لقطر بنحو 40% على أساس سنوي خلال العام الماضي، مقارنة مع 2017.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في بيان أمس إن فائض ميزان تجارة قطر بلغ 191.43 مليار ريال (52.6 مليار دولار).

وزاد فائض الميزان التجاري القطري في 2018، مقارنة مع 136.82 مليار ريال (37.6 مليار دولار) في 2017، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.

يأتي ارتفاع فائض الميزان التجاري مع تحسن أسعار النفط الخام ومشتقاته وبعض الصناعات التعدينية، وأسعار الغاز المسال عالميا.

وصعدت قيمة الواردات القطرية من الخارج بنسبة 6 % العام الماضي لتبلغ نحو 115.4 مليار ريال.

كما صعدت الصادرات وإعادة التصدير القطرية في 2018 إلى 306.8 مليارات ريال بزيادة 25% عن العام الذي قبله.

وكان وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري نوه بالمعدلات التي حققتها قطر على مستوى التجارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقال الوزير خلال مناسبة اقتصادية في العاصمة برلين إن هذا القطاع شهد نموا ملحوظا خلال العام 2018 حيث زاد فائض الميزان التجاري للدولة 40% مقارنة بالعام 2017.

وعلى صعيد الدول تصدرت كوريا الجنوبية ثم اليابان فالصين أهم وجهات الصادرات القطرية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.

بينما تصدرت الولايات المتحدة الأميركية ثم الصين فالمملكة المتحدة أهم بلدان منشأ الواردات نحو السوق القطرية.