أسعار جنونية بأسواق تركيا وأردوغان يرد

قالت صحيفة حرييت التركية إن الفرق المختصة لمراقبة الأسعار حددت 88 شركة في تركيا رفعت أسعار الخضروات والفواكه إلى مستويات قياسية، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة قد تتوسع في مبادرة خفض أسعار الخضروات لمواجهة الغلاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الأسعار وصلت الزيادة فيها إلى تسعة أضعافها، مستغلة التذبذب في سعر صرف الليرة مقابل الدولار ومعدل التضخم المرتفع في البلاد.

وتحدث الصحيفة عن فرض ضرائب وغرامات على هذه الشركات بلغت مليوني ليرة تركية (375.5 ألف دولار).

وأفادت بأن بلديات إسطنبول وأنقرة أعلنت عن نقاط بيع لها بأسعار مدعومة، نظرا لارتفاع الأسعار لا سيما الخضروات والفواكه بسبب ما وصفته الصحيفة بالمضاربين والانتهازيين.

وقالت الصحيفة إن عدد نقاط بيع بلغ 80 نقطة في كل من المدينتين، وأضافت أن تحرك البلديات لاقى ترحيبا واسعا من المواطنين الأتراك.

غرامات

وبحسب الصحيفة، قامت فرق من وزارة التجارة التركية بمراقبة أسواق الجملة، ووضعت عددا من الإجراءات الصارمة، مهددة من يقوم برفع الأسعار بالعقوبة وفرض الغرامات.

وقالت إن هذه الفرق رصدت عشرات الشركات ترفع الأسعار بين 100% و 800%، وفرضت عليها غرامات مالية.

وأكدت أن لجنة شكلت من وزارة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة الرقابة بدأت بدراسة مفصلة حول الأسعار المرتفعة التي وصفتها الصحيفة "بالوحشية"، وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاعها.

في غضون ذلك، قال أردوغان إن الحكومة قد تتوسع في مبادرة خفض أسعار الخضروات كوسيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد الانتخابات المحلية.

وأضاف أمام تجمع انتخابي بولاية دنيزلي غربي تركيا "إذا لم يحدث تحسن في الأسعار حتى 31 مارس/آذار المقبل سنبدأ في بيع الخضروات حتى في الأحياء النائية جدا". وتابع "إننا لا يمكن أن نكون جزءا من نظام استغلالي".

وهدد أردوغان في وقت سابق بتوقيع غرامات على التجار الذين اتهمهم بتخزين المنتجات.