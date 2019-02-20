تركيا في 2019.. مشاريع حكومية بـ185 مليار دولار

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة التركية قررت تخصيص أكثر من 977 مليار ليرة تركية (184.6 مليار دولار) لتنفيذ برامج استثمارية خاصة بالمؤسسات الحكومية.

ووفق البيانات المنشورة فإن المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام الجاري تبلغ 2964 مشروعا.

ومن ضمن المشاريع المستهدفة، توفير البنية التحتية بالقرى، كمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي في البلديات.

وتم إعداد المشاريع تماشيا مع الأهداف المتوخاة في البرنامج المتوسط الأجل 2019-2021 وبرنامج الرئاسة للعام 2019.

وقالت مصادر إعلام تركية إنه جرى تنظيم المشاريع الاستثمارية على أساس قطاعي يستهدف الإدارات العامة والوكالات الإشرافية، والمؤسسات الاقتصادية الحكومية والعامة.

كما تستهدف المشاريع الاستثمارية مؤسسات الضمان الاجتماعي والمؤسسات المالية وبلديات المدن الكبرى.