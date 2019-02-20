في تونس.. السوق السوداء تنافس البنوك

والكتلة النقدية المتداولة هي مجموع وسائل الدفع المتداولة في الاقتصاد، مثل الأوراق النقدية الموجودة لدى البنوك والمؤسسات والأفراد والقطع النقدية المعدنية وبطاقات الدفع والصكوك.

عدة أسباب ساهمت في هذا التضاعف على رأسها تنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي -أو ما يعرف بالسوق السوداء- الذي يمثل قرابة 54% من حجم الاقتصاد التونسي، كما يوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان للجزيرة نت.

ويقول سعيدان "لا يتعامل الاقتصاد الموازي مع البنوك وإنما يرتكز على التعامل النقدي، ولذلك فهو بحاجة إلى كمية كبيرة من الأوراق النقدية، مما جعل كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة لوحدها تتضاعف خلال السنوات الثماني الأخيرة إلى قرابة 12.5 مليار دينار".

سعيدان أكد أن السوق السوداء تدمر الاقتصاد المنظم نظرا لانخفاض أسعارها (الجزيرة)

مزاحمة شرسة

ويؤكد سعيدان أن تعاظم الاقتصاد الموازي يدمر الاقتصاد المنظم نظرا لانخفاض أسعار مواده وسلعه، مما يجعل هذا الأخير عاجزا تماما عن مواجهة المزاحمة الشرسة للسوق السوداء التي تسيطر على العديد من القطاعات الحيوية كالمحروقات والبقول الجافة والملابس والأحذية والسجائر التي تهرب عبر الحدود.

بدوره يرى الخبير المحاسب محمد ميموني أن المتعاملين بالسوق السوداء لا يعترفون بالسوق الرسمية الممثلة في القطاع البنكي، سواء داخل تونس أو خارجها.

وعزا في تصريحه للجزيرة نت انعدام الثقة في القطاع البنكي إلى ما وصفها بالشروط التي تضعها البنوك التونسية في طلب المبالغ أو العمولات البنكية المرتفعة في التعاملات النقدية مع العملاء لفتح حسابات بنكية أو مهنية.

وشدد على أن طريقة التعامل هذه تجبر المستثمر أو المؤسسة أو حتى المواطن العادي على تجنب التعامل ما استطاع عبر القطاع البنكي، وأينما وجد طريقة للتعامل النقدي -حتى إن كانت في السوق السوداء- فسيلجأ إليها.

هذا الطرح يؤيده سعيدان الذي بين أن اللجوء المكثف إلى السوق السوداء يعود إلى طبيعة الاقتصاد الموازي باعتباره مخفيا، حيث إن المتعاملين به لا يضطرون إلى التصريح بالمداخيل أو دفع معاليم التغطية الاجتماعية الخاصة بالعمال كما هو معمول به قانونا وعبر التعاملات البنكية.

المركزي التونسي: 5.4 مليارات دولار هو حجم الكتلة النقدية المتداولة بتونس (الجزيرة)

معادلة صعبة

ويقول الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد الموازي يشكل ملاذا للمتعاملين به رغم أنه اقتصاد خارج عن القانون، حيث يلجؤون إليه للهروب من الأداءات الجمركية ومن مراقبة الدولة.

ويؤكد سعيدان أن الدولة التونسية تجد نفسها ضمن معادلة صعبة، نظرا لارتفاع نسبة فئات المجتمع التونسي التي تقتات من الاقتصاد الموازي، في مقابل تأثيره السلبي على الاقتصاد المنظم، خاصة من جهة منعه المستثمرين من الاستثمار في البلاد.

غير أن الاقتصاد الموازي لا يقتصر على المواطنين العاديين فقط، بل أصبح اليوم في تونس يشمل أطرافا لها تأثير كبير على الإدارة وعلى تمويل الأحزاب، مما يجعل الدولة في مأزق كبير في التعامل مع هؤلاء الذين يتمتعون بسلطة وقوة كبيرتين، بحسب تأكيد المتحدث نفسه.

إجراءات رادعة

ولمواجهة الاقتصاد الموازي، يشدد سعيدان على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات رادعة من ضمنها حلول أمنية كمحاربة التهريب وأخرى نقدية كتغيير الأوراق النقدية، لإجبار كل مستعمليها على المرور عبر البنوك للدفع أو فتح حساب بنكي وإلغاء الأوراق النقدية الكبيرة التي تمثل أهم ورقة للاقتصاد الموازي، لأنه يتعامل نقديا ولا يناسبه أن يكون حجم النقود كبيرا.

ولمحاربة التجار والمتعاملين عبر السوق السوداء، يرى ميموني أن على الدولة أن تحث المواطنين على التعامل مع الاقتصاد المنظم الرسمي دون إعلان حرب مباشرة مع الاقتصاد الموازي، عبر تسهيل الإجراءات الإدارية التي تعتبر حاليا خانقة، وتخفيض أسعار المواد والسلع وتخفيض المعاليم الديوانية (الرسوم الجمركية) على بعض القطاعات كالطاقات المتجددة.

وينتقد المتحدث الآليات الجبائية للحكومات المتعاقبة بعد الثورة قائلا إنها تهدف فقط إلى جمع الموارد، مؤكدا على ضرورة تضمين قانون المالية للعديد من الأهداف المهمة كالتشجيع على الانتدابات وتشغيل المواطنين وعلى جمع العملة الصعبة التي تساهم في نمو الاقتصاد.

ميموني: المتعاملون بالسوق السوداء لا يعترفون بالبنوك (الجزيرة)

حاشية ضيقة

يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس ليست بمعزل عن المناخ السياسي المضطرب فيها بحسب مراقبين.

ويوضح المحلل السياسي فريد عليبي في هذا الشأن أن السلطة السياسية في تونس مشتتة بحكم طبيعة المؤسسات السياسية التي جاء بها الدستور الجديد، وذلك ‏بعد عقود سابقة كان فيها النظام السياسي قائما على وضع السلطة في يد ‏فرد تحيط به "حاشية ضيقة".

ويقول عليبي للجزيرة نت إن "هذا التغير خلق مناخا من الفوضى ضعفت ‏معه المراقبة والمحاسبة في مواجهة الاقتصاد الموازي، فقد استغل تجار ‏الأزمات تلك الحالة بتهريب البضائع والاتجار بالممنوعات، ونشأ جراء ‏ذلك أباطرة مال جدد كما قوى ساعد أباطرة المال القدامى الذين كانت ‏سلطة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تغض عنهم الطرف ولكنهم كانوا تحت رقابتها".

ويرى المتحدث أن السلطة الحالية تقف أمام هؤلاء عاجزة، حتى أن تونس أصبحت تحتل ‏موقعا شبه دائم في قائمة الدول المصنفة ملاذا ضريبيا، وهو ما فاقم من ‏الفساد المالي الذي له انعكاساته على الحياة السياسية من خلال تمويل الأحزاب وشراء النواب في البرلمان ‏والسيطرة على الإعلام، بحسب رأيه.

وللحد من نفوذ الاقتصاد الموازي، يقترح عليبي تغيير المؤسسات السياسية على نحو ‏تكون فيه السلطة قادرة على اتخاذ قرارات وبيدها آليات، عبر إدخال تحويرات على الدستور وعلى القوانين وسد الثغرات التي ‏يتسلل منها "بارونات الاقتصاد الموازي".