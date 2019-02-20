لبناني ينافس مرشح ترامب لرئاسة البنك الدولي

قال خبير الاستثمار المصرفي زياد حايك في تغريدة عبر تويتر الثلاثاء إن لبنان رشحه لمنصب رئيس البنك الدولي، في أول تحد أمام مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقيادة البنك.

وعرض حايك -الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان منذ عام 2006- أيضا خطاب ترشيح من وزارة المالية اللبنانية.

وينافس حايك ديفيد مالباس مرشح ترامب للمنصب ووكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية.

وتلقى مالباس استجابة فاترة من بعض أعضاء مجلس البنك الدولي بسبب وضعه كشخص مخلص لترامب انتقد البنك ومؤسسات متعددة الأطراف في الماضي.

وقد يكون من شأن انضمام حايك للسباق على المنصب جذب مرشحين آخرين للمنافسة التي من المقرر أن يتحدد القرار بشأنها قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان المقبل.

ويتلقى البنك الدولي الترشيحات حتى 14 مارس/آذار المقبل، وسيضيّق الدائرة لما يصل إلى ثلاثة مرشحين للتصويت عليهم من قبل مجلس البنك.

وسيكون لترامب نفوذ قوي في اختيار مرشح لمنصب رئيس البنك الدولي، حيث تستحوذ الولايات المتحدة على حصة مسيطرة في حقوق التصويت بالبنك.

وجرت العادة أن يتولى رئاسة البنك شخص أميركي، في حين يتولى رئاسة صندوق النقد الدولي -المنظمة الشقيقة للبنك الدولي- شخص أوروبي .