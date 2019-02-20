الإمارات تتراجع عن حظر الاستيراد من قطر والتصدير إليها

قالت وكالة رويترز إن سلطات الموانئ الإماراتية تراجعت عن قرارات كانت تقضي بحظر الاستيراد من دولة قطر والتصدير إليها.

وسمحت هذه السلطات للسفن بالتوجه إلى قطر من الموانئ الإماراتية مباشرة شرط ألا ترفع العلم القطري، ونقلت الوكالة عن مصدر في قطاع التجارة البحرية أن التعميم يشمل كل موانئ الإمارات.

وكانت التعميمات السابقة والصادرة منذ بدء الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في حزيران/يونيو 2017، تحظر دخول الشحنات ذات المنشأ القطري، كما تمنع الشحنات ذات المنشأ الإماراتي من التوجه إلى قطر.

ولا تزال سلطات الموانئ الإماراتية تحظر استقبال السفن التي تحمل العلم القطري أو التي يملكها أفراد قطريون أو شركات قطرية. وقالت رويترز إن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا وصلت اليوم إلى ميناء جبل علي في دبي قادمة من أم سعيد في قطر.

وأضافت أنه لم يتضح ما إذا كان التعميم الجديد الصادر عن سلطات الإمارات مرتبطا بشكاوى جرى تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية تتعلق بالأزمة الخليجية.

وكانت قطر قدمت شكوى واسعة النطاق للمنظمة في يوليو/تموز 2017 بعد نحو شهر من فرض الحصار عليها من قبل الدول الأربع، والشهر الماضي قدمت الإمارات شكوى للمنظمة بحجة أن قطر فرضت حظرا على المنتجات الإماراتية.