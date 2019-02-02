فوز العنابي بكأس آسيا.. نجاح استثماري ورافعة اقتصادية

محمد أفزاز

لم يكن فوز منتخب قطر بكأس آسيا حدثا رياضيا تاريخيا فحسب، بل محطة بارزة تعكس نجاح الدوحة في إستراتيجيتها الاستثمارية بالمجال الرياضي، وهو ما سيجذب انتباه المستثمرين إزاء الإدارة الناجحة للكفاءات والمقدرات، ويحسن مزاج أصحاب رؤوس الأموال والمتعاملين في الأسواق، بحسب مراقبين.

وتوج المنتخب القطري أمس الجمعة بلقبه الأول في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه على منتخب اليابان 3-1 في نهائي البطولة التي احتضنتها الإمارات بين الخامس من الشهر الماضي والأول من هذا الشهر.

ويعتقد المدير العام لشركة "خبراء الاستثمار" محمد أحمد اليافعي أن فوز قطر بكأس آسيا يؤكد نجاح البلاد في الاستثمار في قطاع الرياضة، متوقعا أن يشيع هذا الفوز روحا إيجابية لدى المستثمرين.

ولم يستبعد اليافعي في حديثه للجزيرة نت أن يدعم هذا الحدث الرياضي التاريخي أداء بورصة قطر، وقال إنها تتأثر إيجابا بالعوامل النفسية مثلما تتأثر بالعوامل الاقتصادية كإعلان الشركات عن الأرباح.

إنها "أجواء الفوز والتحدي"، يضيف المتحدث ذاته.

كما لم يستبعد أن تنشط السوق القطرية في مجال الاستثمار الرياضي في الفترة القادمة، في حين تشير التوقعات إلى إمكانية إدراج شركات رياضية في البورصة مستقبلا.

من جهته توقع المحلل المالي ممدوح النويلة أن تتلون البورصة القطرية باللون الأخضر، في تفاعل إيجابي مع فوز المنتخب القطري بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

وقال النويلة في حديثه للجزيرة نت "نتوقع أن يكون مؤشر بورصة قطر في بداية الأسبوع أخضر"، مضيفا أن المزاج الاستثماري في قطر أضحى إيجابيا بعد أزمة الحصار، وأن الفوز القطري بكأس آسيا سيدعم هذا المزاج.

وتابع أن توجه الدولة في قطاع الرياضة لا بد أن يكون له آثار اقتصادية واستثمارية.

رؤية اقتصادية

ويعتقد النويلة أن رؤية قطر في قطاع الرياضة رؤية اقتصادية وتنموية في بعدها الشامل، وقال إن فوز العنابي بالكأس الآسيوية أثبت أن قطر نجحت بعد عشر سنوات من الاستثمار في كرة القدم.

ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية الكبرى تأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة الدول على وضع رؤية وإستراتيجية قابلتين للتحقيق، ومدى قدرتها على تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، وجدية الدولة في بلوغ ما تصبو إليه، وقال إن "قطر نجحت بالفعل في الوصول إلى أهدافها".

واعتبر المحلل المالي أن نجاح الدوحة يزيد من منسوب الثقة لدى المستثمرين في الإدارة الجيدة للكفاءات والمقدرات.

واحتفت أكاديمية "أسباير" بإنجاز منتخب قطر، واستعرضت نجوم العنابي الذين تخرجوا من الأكاديمية وأصبحوا نجوما حققوا اللقب الآسيوي لأول مرة في تاريخ البلاد.