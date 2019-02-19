مواصفات التاجر الناجح.. تجربة رجل الأعمال القطري البوعينين

حاورته: الجزيرة نت

عبد العزيز البوعينين من أوائل رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الذين ساهموا في كسر الحصار على بلده من خلال تلبية حاجة السوق من المواد الغذائية والمنتجات الأخرى.



وفي حوار مع الجزيرة نت، قال البوعينين إنه افتتح شركة للتجارة والاستثمار في قرغيزستان، وهي الأولى من نوعها هناك، ويتجه للدخول للمجال الصناعي قريبا لتصنيع منتجات قطرية وتصديرها لشتى أنحاء العالم.

ويعتبر البوعينين أن سعر المنتج وجودته أساسيان لنجاح العمل واستمراره في ظل منافسة السوق القوية، كما يرفض العمل بمبدأ الرئيس والمرؤوس، ويفخر بعمله جنبا إلى جنب مع العمال لتحقيق المنفعة العامة. وهذا نص الحوار.

حدثنا عن بداياتك في عالم التجارة، ولماذا اخترت هذا المجال تحديدا؟

التجارة بمختلف أنواعها هوايتي الوحيدة منذ الطفولة، لذلك قررت الدخول في هذا المجال قبل 15 عاما، بدأت من الصفر واعتمدت على مجهودي الخاص من الألف إلى الياء.



متى افتتحت شركة البوعينين للتجارة؟ وما هي مجالات عملها؟

التجارة بمختلف أنواعها هوايتي الوحيدة منذ الطفولة، لذلك قررت الدخول في هذا المجال قبل 15 عاما، بدأت من الصفر واعتمدت على مجهودي الخاص من الألف إلى الياء.في عام 2004 أسست شركتي، وكانت في البداية مختصة في مجال الاتصالات وبيع الهواتف المحمولة والعقارات، بالإضافة إلى تخليص المعاملات.

وبما أن التجارة بحر كبير، لذلك أطوّر مجال عملي وفق ما يتطلبه السوق، بعد الحصار على قطر مباشرة وسّعت عملي، وأضفت إلى نشاطي المواد الغذائية والتجميلية، بهدف تلبية حاجة السوق المحلي.

هل هناك منافسة كبيرة في مجال التجارة؟

المنافسة قوية بين المستثمرين والتجار القطريين، لكن البقاء للأفضل دوما من حيث اختيار نوعية المنتجات وجودتها.

ما إسهامات شركتكم في كسر الحصار على قطر؟

وفرت مختلف المنتجات التي كان يفتقر إليها السوق المحلي، وغطيت حاجته بالكامل، ودائما أتابع النقص في السوق لتغطيته أولا بأول.

ففي بداية الحصار، وفرت البيض بعد أن فقد في السوق المحلي، وقبل مدة لبيت حاجة السوق بتوفير ورق العنب، علما بأن جميع المنتجات التي أستوردها ذات جودة عالية، وهو ما يطلبه المستهلك دوما.

ما هي مواصفات التاجر الناجح؟

التاجر الناجح هو الذي يتابع السوق دوما ويوفر كل ما يحتاجه دون تأخير، ويحرص على اختيار الأجود دوما للحفاظ على بصمته واسمه، وألا يستسلم للخسارة، بل يصر على هدفه ويفكر في كيفية تعويضها في عمل آخر.