لماذا يضرب عمال ميناء بورتسودان؟

قال موظفون في ميناء بورتسودان ومسؤول نقابي إن العمال في مرفأ الحاويات الجنوبي بالميناء نفذوا إضرابا أمس الاثنين احتجاجا على اتفاق مع الشركة العالمية لموانئ الحاويات (آي.سي.تي.إس.آي) الفلبينية.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء السوداني معتز موسى عبد الله تمسك الحكومة بالاتفاق مع الشركة الفلبينية، بحسب ما أوردته مواقع سودانية.

وذكر شهود عيان في بورتسودان أنه جرى تعليق العمل في المرفأ، وفق ما أوردته رويترز.

وقال عثمان طاهر -رئيس نقابة معارضة- "مع زيارة رئيس الوزراء نفذ كل العاملين في محطة الحاويات في ميناء بورتسودان إضرابا كاملا عن العمل وعددهم 1800 عامل وموظف".

وأضاف "مطلبنا للحكومة هو رفض الخصخصة وإلغاء العقد مع الشركة الفلبينية حفاظا على موارد البلاد".

وأوضح طاهر في تصريحات صحفية أن العمال يخشون إلغاء وظائف بعد تغيير إدارة المحطة.

ومن شأن إضراب طويل الأمد في ميناء بورتسودان -الذي يعتبر شريانا اقتصاديا حيويا في البلاد- أن يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها السودان.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت وحدة تابعة لشركة "آي.سي.تي.إس.آي" اتفاق امتياز مدته عشرون عاما مع هيئة الموانئ البحرية السودانية لتشغيل وإدارة وتطوير ميناء الحاويات الجنوبي في بورتسودان، وفقا لإفصاح من الشركة.