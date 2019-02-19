ملياردير سعودي يشهر الإفلاس.. هل ينتهي أطول خلاف بشأن الديون في السعودية؟

نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر قولها إن شركة رجل الأعمال السعودي المثقل بالديون معن الصانع تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب قانون سعودي جديد يسهل على الدائنين استعادة مدفوعاتهم، وهو إجراء قد يحقق انفراجة في أطول خلاف بشأن ديون في المملكة.



وتخلفت مجموعة سعد -التي تملك استثمارات في قطاعات منها الخدمات المصرفية والرعاية الصحية- بجانب شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، عن سداد ديون في العام 2009.

وبلغ حجم الديون المتعثرة المستحقة للبنوك نحو 22 مليار دولار.

وظل الدائنون يضغطون على الشركتين خلال السنوات العشر الأخيرة لسداد ديونهما.

وقال أحد المصادر "تقدمت مجموعة سعد بطلب لإشهار إفلاسها، وستتولى المحكمة التجارية في الدمام القضية".

وقدر بعض المراقبين المطلعين على القضية العام الماضي حجم الديون المستحقة على مجموعة سعد بما يتراوح بين 11 و16 مليار دولار.

وقال سايمون تشارلتون، المسؤول عن إعادة هيكلة شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، إن إجمالي حجم المطالبات التي تقر بها الشركة لأغراض طلبها إشهار الإفلاس في الآونة الأخيرة يبلغ نحو 21 مليار ريال (5.6 مليارات دولار)، وإن كانت هناك بعض المطالبات التي ما زالت رهن التقاضي.