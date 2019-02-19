أزمة الرواتب تحرم آلاف الأسر بغزة من لقمة العيش

حنين ياسين-غزة

ويقضي عبد الهادي يومه يتجول في شوارع وأزقة مدينة غزة يبحث عن عمل بعد أن فقد مصدر رزقه الوحيد، وبات غير قادر على توفير احتياجات أفراد أسرته أو دفع إيجار منزله في ظل أوضاع اقتصادية قاسية يمر بها قطاع غزة.

انتظار دون جدوى

ينتظر أبناء الكهل الفلسطيني الستة وزوجته يوميا أن يعود والدهم بلحم أو خضار لإعداد الطعام، لكنه منذ أكثر من أسبوع لا يرجع إلاّ وهُم نيام، فيكتفون بتناول قليل من الأرز المسلوق أو قطعة صغيرة من الجبن.

وهو جالس على حافة الرصيف مقابل منزله في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، يقول عبد الهادي للجزيرة نت "تلقيت خبر قطع راتبي مثل الصاعقة، أنا أقطن منزلا بالإيجار وأحد أبنائي يدرس بالجامعة وكنت اعتمد على راتبي لتلبية جزء بسيط من احتياجات أفراد أسرتي، خاصة أننا منذ نحو عامين ونحن نحصل على 50% من الراتب فقط".

بعد أن كسر عودا خشبيا كان يمسكه بين أصابعه، يكمل عبد الهادي حديثه: "أخرج يوميا من منزلي صباحا وأعود بالليل، لا أريد أن أرى تلك النظرة الحزينة في عيون طفلتي هيام التي لم تكمل الأعوام السبعة عندما تطلب مصروفها.. بت أخجل من زوجتي وأبنائي، فمنذ نحو أسبوع لم أوفر لهم أي نوع من الطعام. يعتمدون على ما تبقى بالمنزل من الأشهر الماضية".

تلك الكلمات خرجت بنبرة منكسرة وتبعتها لحظات صمت حدق خلالها عبد الهادي في الأفق، قبل أن يتابع "والله لا أعلم ماذا سوف أفعل؟ لا أملك قرشا واحدا".