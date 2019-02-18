قبل مونديال 2022.. قطر تستثمر 20 مليار دولار بقطاع الرياضة

كشف مركز قطر للمال عن إستراتيجيته الجديدة لتحقيق أهدافه لعام 2022، التي تركز على قطاعات وخدمات جديدة، وعدد من الأسواق الناشئة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز يوسف الجيدة إن بلاده تسعى لجذب المزيد من الشركات الرياضية، بهدف تطوير القطاع رياضي بقيمة عشرين مليار دولار قبل استضافة مونديال 2022.

وأضاف الجيدة أن المركز يعتزم إصدار تراخيص لنحو 150 شركة رياضية بحلول عام 2022، منها نحو 25 شركة خلال العام الجاري.

وأشار إلى وجود خطط لاجتذاب الشركات في مجالات عدة مثل التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية والإعلام.

وقال إن المركز يرمي إلى استقطاب ألف شركة من مختلف القطاعات بحلول وقت المونديال، ارتفاعا من نحو ستمئة حاليا.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز موقع دولة قطر كمركز للخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والمالية المبتكرة، وهو ما يوفر أساسا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه المجالات المتنامية.

وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن تركيزا خاصا على الأسواق الناشئة الجديدة، التي تصل قيمتها مجتمعة إلى أكثر من 2.1 تريليون دولار.

وتابع "نحن على ثقة بأن المنصة الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال مجهزة جيدا لتوفير الإطار اللازم لجذب المستثمرين الأجانب إلى قطر، ومواصلة عملها في دعم نمو وتنويع الاقتصاد القطري".

التمويل الإسلامي

بحسب الجيدة فقد حدد مركز قطر للمال خطة لتغطية جميع معاملات التمويل الإسلامي في العالم، التي تقدر قيمتها بحوالي تريليوني دولار.

وبموجب هذه الخطة الطموحة، ستغطي تركيا احتياجات التمويل الإسلامي في أوروبا، وتغطي قطر منطقة الشرق الأوسط الكبير، بينما تلبي ماليزيا الاحتياجات الآسيوية.

وضع مركز قطر للمال برنامجا من الحوافز لجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى قطر، من خلال تقديم مكاتب مجانية، وحوافز ضريبية تنافسية، فضلا عن رأس مال مبدئي يغطي نفقات التشغيل لمدة خمس سنوات مقابل الالتزام لمدة عشر سنوات.

ويتسق تركيز مركز قطر للمال على صناعات الخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والمالية، مع الوضع القائم لهذه المجالات في دولة قطر، وفق المتحدث ذاته.