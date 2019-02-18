 "قطر للبترول".. اتفاقيات لدعم قطاع الطاقة المحلي
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"قطر للبترول".. اتفاقيات لدعم قطاع الطاقة المحلي

قطر ترغب في تقليص اعتمادها على الواردات بزيادة الإنتاج المحلي (رويترز)
قطر ترغب في تقليص اعتمادها على الواردات بزيادة الإنتاج المحلي (رويترز)

وقعت قطر للبترول اليوم الاثنين عقودا مع شركات عالمية ومحلية بنحو 2.5 مليار دولار على هامش إطلاق مبادرة "توطين" للخدمات والصناعات في قطاع الطاقة.

وتضم قائمة الشركات كلا من "جنرال إلكتريك"، و"شلومبرغر"، و"مكديرموت"، إلى جانب شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات".

وترغب قطر -وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- بتقليص اعتمادها على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري الرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن شركتي مكديرموت و"ناقلات" ستشيدان منصات بحرية بموجب أحد العقود.

ويستهدف البرنامج المعروف باسم "توطين" توفير نحو مئة فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بنحو ملياري دولار سنويا، وأكثر من خمسة آلاف وظيفة جديدة عالية المستوى.

وتهدف قطر إلى تعزيز طاقتها السنوية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 43% بحلول 2023-2024 إلى 110 ملايين طن سنويا من 77 مليونا حاليا.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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