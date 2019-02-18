البنك الأفريقي للتنمية: الاقتصاد المغربي يسير بالطريق الصحيح

نقلت صحيفة ليكونوميست الاقتصادية المغربية الناطقة بالفرنسية عن تقرير أفريقي أن المغرب يسير على المسار الصحيح، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ظل إيجابيا.

وقالت إن الاقتصاد المغربي مازال مرنا، وذلك نقلا عن تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية تم تقديمه بقمة للاتحاد الأفريقي الأخيرة التي عُقدت يومي 10 و11 فبراير/شباط بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وتعليقا على ذلك، قال عبد العزيز غويبي -في تقرير نشرته الصحيفة- إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما زال إيجابيا رغم أنه شهد تباطؤا حيث استقر عند 3.1% العام الماضي مقارنة بـ 4.1% سنة 2017.

وأفاد التقرير أن التباطؤ يرتبط بتراجع هطول الأمطار سنة 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشار الكاتب إلى أنه يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية العامة بعدما بلغ 3.9% السنة الماضية بسبب تعزيز المالية العامة والإصلاحات الضريبية والتحكم بالنفقات العامة والتعبئة المتزايدة لرفع الإيرادات.

وبين أن التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل تظل إيجابية رغم توقع تباطؤ بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 4% سنة 2020.