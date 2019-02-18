العراقيون الأكثر شراء للعقارات في تركيا

ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنحو 82% خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2018، وجاء العراقيون في المرتبة الأولى.

وأظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية بشأن مبيعات العقارات شراء الأجانب ثلاثة آلاف و168 عقارا في تركيا.

وتصدرت إسطنبول المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات بواقع 1361 عقارا، تلتها أنطاليا بـ601 عقار، ثم العاصمة أنقرة بـ182 عقارا.

ووفقا للبيانات، جاء العراقيون على رأس قائمة الأكثر شراء للعقارات في تركيا بواقع 605 عقارا، ثم الإيرانيون 305 عقارات، والروس 195، والأفغان 191 والأردنيون 151 عقارا.

وكانت مبيعات قطاع العقارات قد ارتفعت في تركيا العام الماضي بنسبة 78% مقارنة بالعام 2017، في حين اشترى العراقيون أكثر من ثمانية آلاف مسكن.