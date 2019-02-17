مليار دولار عوائد متوقعة لتجارة الكهرباء خليجيا

محمود الكفراوي-الكويت

وترتبط دول الخليج الست عبر شبكة كهرباء موحدة، وتطمح إلى التوسع فيها لتربط دولا مثل الأردن والعراق وتركيا التي ينظر إليها باعتبارها بوابة أوروبا لتحقيق خطوة لاحقة نحو الربط مع القارة الأوروبية.

ويسبق التبادل مع أوروبا خطوة أخرى تدرس حاليا، إذ تنظر دول الخليج إلى تجربتها في الربط على أنها يمكن أن تشكل نواة لربط عربي وفق خطط الجامعة العربية الخاصة بهذا الأمر.

وتستهدف دول الخليج تحقيق عائد اقتصادي كبير استنادا إلى امتلاكها فائضا ضخما يمكن تصديره عربيا خلال فصل الشتاء خصوصا، بالنظر إلى أن التوسعات الخليجية في مشاريع الطاقة لتلبية الاحتياج الكبير صيفا أوجدت وضعا آخر جعل نحو 50% من طاقة المحطات الخليجية لا تستغل خلال أشهر الشتاء.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي محمد بوشهري إن المنتدى فرصة لجمع أكبر عدد من المهتمين في الخليج ودول العالم بتجارة الطاقة لبلورة الأفكار الخاصة بالتحديات التي تواجهها شبكة الربط الخليجي، ودراسة فرص تعزيز قدرتها مستقبلا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.