أية انعكاسات لاكتشافات الغاز الضخمة على شرق المتوسط؟

ستسهم الاحتياطات الضخمة من الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها مؤخرا في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط ، في تغيير النظام الاقتصادي والإستراتيجي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط، كما يسهم في التأثير على العلاقات والروابط التي تجمع المنطقة بالاتحاد الأوروبي

ويقول تقرير نشره موقع "مودرن دبلوماسي" الأميركي إن التحولات التي طرأت على إنتاج الغاز في منطقة شرق المتوسط بدأت تؤثر على العلاقات الداخلية بين الدول المنتجة للغاز، وتضع إسرائيل في سياق اقتصادي جديد.

ويضيف التقرير أنه ليس من قبيل الصدفة أن يُنظَّم منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة مصر وإيطاليا وقبرص واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وأورد كاتب التقرير أن هذا الاجتماع يهدف إلى خلق مجموعة متماسكة من الناحية السياسية والإنتاجية، وتجنب السياسات التنافسية المتبعة من قبل المناطق الأخرى المنتجة للغاز.

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سوريا ولبنان

وذكر الكاتب أن سوريا ولبنان بدأتا استغلال ثرواتهما الغازية الموجودة على السواحل بطريقة مستقلة، وأن من الواضح أن سوريا ستدعم في المقام الأول الشبكات الروسية والإيرانية للتوجه نحو آسيا الوسطى والصين، في حين سوف يستخدم لبنان مخزون سواحله من أجل إنعاش اقتصاده.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه حقلا الغاز الإسرائيلي "ليفياثان" و"كريش" الإنتاج.

وسيلعب الغاز الطبيعي هناك دورا أساسيا في الاقتصاد الأوروبي وتوازنه الإستراتيجي في حال مروره بخط البلقان وصولا إلى فيينا، أو من خلال الشبكة اليونانية الألبانية وإيطاليا.

وبحسب التقرير، فقد أكد لبنان مشاركته ضمن اتفاقيتي استكشاف وإنتاج مع ائتلاف تقوده شركة توتال، في حين لا تزال النرويج ولبنان تتعاونان في المسائل الفنية والقانونية من خلال برنامج النفط مقابل التنمية، الذي سوف يستمر إلى حدود سنة 2020.

واستكمل لبنان إنشاء شبكة خاصة باستيراد الغاز الطبيعي المسال للإنتاج المحلي للكهرباء الذي يعد من المشاكل الأساسية التي تواجهها البلاد.

مصالح الدول المنتجة

ويقول الكاتب إن مصالح مختلف البلدان المنتجة للغاز في الوقت الراهن تميل إلى التوافق.