"كردستان العراق" يوقف تصدير النفط إلى إيران

أوقفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى إيران إلى أجل غير مسمى، في حين أُعلن عن بدء تنفيذ اتفاقية توحيد الإجراءات الجمركية، وتشمل إلغاء النقاط التي أنشئت سابقا على الحدود مع إقليم كردستان.

وقال الناطق باسم إدارة معبر "برويز خان" إنه تسلم أمرا من حكومة الإقليم بوقف تصدير النفط عبر ثلاثة معابر مع إيران.

ووفق معلومات موقع "باسنيوز" الكردي العراقي اليوم السبت، تم فعليا وقف تصدير النفط ومشتقاته من كردستان إلى إيران، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد طالبت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم المنافذ الحدودية مع إيران بعدم السماح للمقطورات والشاحنات المحملة بالنفط ومشتقاته بالعبور إلى إيران.

وكان العراق يصدر لإيران ثلاثين ألف برميل يوميا من النفط المستخرج من حقول كركوك عبر إقليم كردستان.

ويواجه العراق ضغوطا أميركية للالتزام بالعقوبات على طهران، وكانت واشنطن جددت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إعفاء مؤقتا لبغداد يسمح لها باستيراد الغاز والكهرباء من إيران.

جمارك

وفي الشأن العراقي أيضا، أعلنت الهيئة العامة للجمارك بدء تنفيذ اتفاقية توحيد الإجراءات الجمركية في جميع منافذ البلاد الحدودية.

وتشمل الاتفاقية إلغاء النقاط الجمركية التي أنشئت سابقا على الحدود مع إقليم كردستان.

وأكدت الهيئة أن الاتفاقية مع الإقليم تتضمن توحيد جميع الإجراءات، وبنود قانون التعرفة الجمركية، واعتماد تصريح جمركي باللغتين العربية والكردية للعمل به في جميع المنافذ الحدودية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز حركة التجارة الداخلية، واستقرار التكاليف والأسعار.