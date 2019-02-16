بتكلفة 4 مليارات دولار.. اتفاقية غاز بين إثيوبيا وجيبوتي

وقعت إثيوبيا وجيبوتي اتفاقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمد خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي بتكلفة أربعة مليارات دولار.

والاتفاقية هي إحدى نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين التي عقدت الشهر الماضي بهدف تعزيز التعاون في جميع القطاعات.

وكانت مسوحات أظهرت وجود احتياطيات مؤكدة من الغاز تبلغ قرابة خمسة مليارات قدم مكعبة في حقلين بإثيوبيا.

وجاء التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات ماراثونية استمرت سنوات، وتشمل إنشاء خط أنابيب بطول سبعمئة كيلومتر لتصدير الغاز الطبيعي.

وبهذه الاتفاقية تصبح إثيوبيا الأولى في شرق أفريقيا، والخامسة على مستوى القارة في تصدير الغاز الطبيعي، إلى جانب نيجيريا والجزائر وليبيا ومصر.