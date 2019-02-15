"المنافسة" المغربي يعارض تقييد أسعار المحروقات والحكومة ترد

قال رئيس مجلس المنافسة المغربي إدريس الكراوي اليوم الجمعة إن وضع سقف لأسعار المحروقات لن يكون في مصلحة المستهلكين أو الاقتصاد، معارضا خطة للحكومة لاستعادة السيطرة على الأسعار.

وفي رد سريع من جانب الحكومة، وصف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الداودي رأي المجلس بشأن تحرير الحكومة السابقة أسعار المحروقات بالسياسي وغير المقبول.

وانطلقت دعوات لتقييد هوامش أرباح شركات توزيع الوقود أثناء حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي واستهدفت الشركات الكبيرة، بما في ذلك أكبر شركة في المغرب للوقود المملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.

وطلبت الحكومة رأي مجلس المنافسة، وهو مؤسسة دستورية تدرس أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، قبل أن تتخذ أي إجراء، على الرغم من أن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي قال قبل أسبوعين إن السقف سيُفرض بحلول منتصف مارس/آذار المقبل.

وقال رئيس مجلس المنافسة للصحفيين "تحديد سعر الوقود سيكون غير مناسب وغير كفء للحفاظ على مصلحة المستهلك والاقتصاد المغربي".

وأضاف أن الإجراءات المؤقتة مثل وضع سقف للأسعار سيكون لها تأثير محدود، ودعا بدلا من ذلك إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في القطاع.

وأكد أن التراجع في تحرير أسعار الوقود المُطبق منذ 2015 يهدد بإرسال إشارة سيئة إلى السوق والمستثمرين.

ورفع المغرب دعم الوقود تحت ضغط من مقرضين دوليين، لكنه أبقى على الدعم لغاز الطبخ والسكر والقمح.