هولندا تحقق باتهامات فساد بمشروع مترو سعودي

قال ممثلو ادعاء في هولندا -اليوم الجمعة- إنهم داهموا مكاتب شركة ستركتون للإنشاءات في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة ترتبط بمشروع مترو سعودي بمليارات الدولارات.

وأضاف ممثلو ادعاء في الجرائم المالية -في بيان- أنهم فتشوا مكاتب "ستركتون إنترناشونال بي في" و"ستركتون سيفيل برويكتن بي في"، ولم يتضح ما إذا كان التحقيق يشمل شركات أخرى.

وذكر البيان أن التحقيق يركز على احتمال وقوع فساد وتزييف للحصول على عقد لإنشاء مترو في الرياض، وأضاف أنه جرت مصادرة وثائق في عدة مواقع اليوم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق جزء من مساع لشن حملة ضد تقديم شركات هولندية رشى لمسؤولين حكوميين في الخارج.

وتعد "ستركتون" واحدة في تحالف لعدة الشركات تشارك في عقد بقيمة 7.8 مليارات دولار، لإنشاء ثلاثة خطوط مترو في الرياض.

وتقول الشركة إن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، والذي يتضمن مسارات بطول 63.8 كيلومترا و26 محطة، تُقدر بنحو مليار دولار.

وأكدت ستركتون اليوم وقوع عمليات تفتيش، وقالت إنها تتعاون.

والمشاركون الآخرون في تحالف الشركات الذي تقوده "إف سي سي" الإسبانية، هم ألستوم وسيتيك الفرنسيتان، وسامسونغ الكورية الجنوبية، وفريسينه السعودية، وتبيسا الإسبانية أيضا.