هل البتكوين حقا هي أمّ جميع الفقاعات؟

قال موقع كورييه إنترناسيونال الفرنسي إن العملات المشفرة التي يعد سوقها من أكثر الأسواق نشاطا، أسالت كثيرا من الحبر في السنوات الأخيرة حتى قارنها البعض بفقاعة شبكة الإنترنت.

لكنها مع ذلك -بحسب الموقع- لا تمثل سوى جزء صغير مقارنة بحجم سوق الذهب، الذي لا يمثل هو الآخر سوى 10% قياسا بسوق الأسهم العالمية.

ونقل كورييه إنترناسيونال الفرنسي عن موقع هاوماتش الأميركي أن الحجم الهائل لمقدار المال الموجود في العالم مذهل إلى درجة يصعب فهمها.

وأشار إلى أن سوق الأسهم الأميركية تجاوز في وقت سابق من هذا العام سقف ثلاثين تريليون دولار، وأن الدين العام للولايات المتحدة يبلغ 21 تريليون دولار.

واستعرض موقع هاوماتش في رسم بياني بسيط القيمة الإجمالية لكل سوق رئيسي في العالم، من العملات المشفرة إلى الديون السيادية.

ونبه الموقع إلى أن سوق العملات المشفرة هو أحد أسرع الأصول نموا وأكثرها إثارة في العالم، مما يجعل العديد من الناس يشبهونه بفقاعة الإنترنت التي وقع في السنوات الأخيرة من الألفية الثانية، حتى أن البعض يذهب إلى القول إنها أكبر فقاعة في كل العصور.

العملات الرقمية

وأضاف المصدر أنه رغم الضجيج الذي صاحب سوق العملات الرقمية، فإن هذا السوق لا يوازي سوى جزء يسير من سوق الذهب الذي لا يساوي هو نفسه إلا 10% مقارنة بحجم أسواق الأسهم العالمية.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن كل ما يقال عن أن الديون الأميركية مذهلة صحيح، لأن أكثر من 21 تريليون دولار مبلغ يصعب تصوره، إلا أنها مع ذلك إذا قورنت بإجمالي الديون في العالم مع احتساب كل شيء مثل القروض العقارية والسندات، فإن ديون أميركا لا تتجاوز 10% من إجمالي عبء الديون في العالم.

ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين -بحسب الموقع- أن التراكم الهائل للديون في حد ذاته فقاعة، إذ يتطلب الأمر أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة جميع أسواق الأسهم في العالم لتسديد ديون العالم!