هل البتكوين حقا هي أمّ جميع الفقاعات؟
قال موقع كورييه إنترناسيونال الفرنسي إن العملات المشفرة التي يعد سوقها من أكثر الأسواق نشاطا، أسالت كثيرا من الحبر في السنوات الأخيرة حتى قارنها البعض بفقاعة شبكة الإنترنت.
ونقل كورييه إنترناسيونال الفرنسي عن موقع هاوماتش الأميركي أن الحجم الهائل لمقدار المال الموجود في العالم مذهل إلى درجة يصعب فهمها.
وأشار إلى أن سوق الأسهم الأميركية تجاوز في وقت سابق من هذا العام سقف ثلاثين تريليون دولار، وأن الدين العام للولايات المتحدة يبلغ 21 تريليون دولار.
واستعرض موقع هاوماتش في رسم بياني بسيط القيمة الإجمالية لكل سوق رئيسي في العالم، من العملات المشفرة إلى الديون السيادية.
ونبه الموقع إلى أن سوق العملات المشفرة هو أحد أسرع الأصول نموا وأكثرها إثارة في العالم، مما يجعل العديد من الناس يشبهونه بفقاعة الإنترنت التي وقع في السنوات الأخيرة من الألفية الثانية، حتى أن البعض يذهب إلى القول إنها أكبر فقاعة في كل العصور.
العملات الرقمية
وأضاف المصدر أنه رغم الضجيج الذي صاحب سوق العملات الرقمية، فإن هذا السوق لا يوازي سوى جزء يسير من سوق الذهب الذي لا يساوي هو نفسه إلا 10% مقارنة بحجم أسواق الأسهم العالمية.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن كل ما يقال عن أن الديون الأميركية مذهلة صحيح، لأن أكثر من 21 تريليون دولار مبلغ يصعب تصوره، إلا أنها مع ذلك إذا قورنت بإجمالي الديون في العالم مع احتساب كل شيء مثل القروض العقارية والسندات، فإن ديون أميركا لا تتجاوز 10% من إجمالي عبء الديون في العالم.
ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين -بحسب الموقع- أن التراكم الهائل للديون في حد ذاته فقاعة، إذ يتطلب الأمر أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة جميع أسواق الأسهم في العالم لتسديد ديون العالم!
|حجم سوق عملة بتكوين يبلغ 63 مليار دولار (غيتي)
وقال الموقع إن الأمر الأكثر إثارة هو سوق المشتقات المالية (عقود فرعية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي كالسلع، أو مالي كالأسهم والسندات) الذي يبلغ حجمه 532 تريليون دولار، أي أكثر من ضعفي كل الديون في العالم بأسره.
ودعا الموقع الأميركي الإعلام إلى الاهتمام بسوق المشتقات المالية أكثر من الاهتمام بضجة صغيرة في سوق العملات المشفرة، خاصة أن كل الناس يعرفون تأثير سوق المشتقات في انهيار سوق الرهن العقاري.
كبرى الفقاعات الاقتصادية
واستعرض الموقع الأميركي أرقاما عما سماها بالفقاعات الاقتصادية الرئيسية، على الشكل التالي:
- سوق المشتقات المالية: 532 تريليون دولار.
- قيمة العقارات في العالم (سكنية وتجارية زراعية): 217 تريليون دولار.
- إجمالي الديون في العالم: 184 تريليون دولار.
- الكتلة النقدية في العالم: 95.7 تريليون دولار، منها 43.2 تريليونا من الأموال السائلة.
- سوق الأسهم العالمية: 77.7 تريليون دولار.
- قيمة الديون الأميركية: 21 تريليون دولار.
- سوق الذهب في العالم: 7.8 تريليونات دولار.
- سوق العملات الرقمية: 124 مليار دولار، منها 63 مليارا لفائدة بتكوين.