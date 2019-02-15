 السعودية تغلق جزئيا أكبر حقل نفط بحري بالعالم
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السعودية تغلق جزئيا أكبر حقل نفط بحري بالعالم

أرامكو أكدت أن جميع منشآتها وعملياتها آمنة وطبيعية (رويترز)
أرامكو أكدت أن جميع منشآتها وعملياتها آمنة وطبيعية (رويترز)

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن أرامكو السعودية أغلقت جزئيا حقل نفط السفانية البحري، بعدما أتلفت مرساة سفينة كابل كهرباء رئيسيا.

وذكر المصدر أن الإغلاق حدث قبل نحو أسبوعين، مضيفا أن عمليات الإصلاح تحرز تقدما، وأن الوضع "تحت السيطرة"، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وقالت أرامكو في بيان إن جميع منشآتها وعملياتها -بما في ذلك حقل السفانية البحري- آمنة وطبيعية.

وكانت إنرجي إنتليجنس أول من كشف عن الحادث.

ويعد السفانية أكبر حقل نفط بحري في العالم، وتتجاوز طاقته الإنتاجية مليون برميل يوميا.

وبلغت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بدعم من خفض في الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والإغلاق الجزئي لحقل النفط السعودي.

المصدر : رويترز
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