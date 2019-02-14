البنك المركزي المصري يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عام

أعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2018.

وقال المركزي المصري في بيان إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% على الإيداع والإقراضـ لتصبح 15.75% و16.75% على التوالي.

وتأتي خطوة خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 12.2% في يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 11.1% في الشهر السابق له، وفق البيانات الرسمية.

وكان عشرة من أصل 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم، قالوا إنه من غير المرجح أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة.

وبحسب بيان المركزي المصري، فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الرابع من العام 2018، من 5.3% خلال الربع الثالث.

وانخفض معدل البطالة إلى 8.9% ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2010، وفق البنك المركزي المصري.