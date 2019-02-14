رسميا.. نهاية إنتاج الطائرة العملاقة "أي 380"

أعلنت إيرباص الأوروبية اليوم عن خطط لوقف إنتاج الطائرة العملاقة "أي 380"، متخلية بذلك عن حلمها بالسيطرة على مجال النقل الجوي بطائرة كبيرة للقرن الـ21 بعد سنوات من ضعف المبيعات.

وصممت أكبر طائرة في العالم بطابقين ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع لـ544 شخصا في التصميم الأساسي بهدف تحدي الطائرة 747 من بوينغ لكنها أخفقت في كسب موطئ قدم، إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلا جديدا من الطائرات الأصغر والأسرع.

ويأتي قرار وقف إنتاج "أي 380" على خلفية ظهور العديد من المشكلات الإنتاجية والفنية في الطائرة التي بدأ استخدامها على نطاق تجاري عام 2007.

وقالت إيرباص في بيان إن آخر طائرة "أي 380" ستسلم في 2021، مضيفة أن طيران الإمارات -أكبر مشتر لهذه الطائرة- قررت خفض طلبيات شرائها للطائرة العملاقة لتطلب شراء سبعين طائرة من الطرازين الأصغر "أي 350" و"أي 330-نيو".

وأضافت الشركة أنها ستدخل في مفاوضات مع النقابات العمالية في الأسابيع المقبلة بشأن الوظائف المحتمل تأثرها والتي تتراوح بين 3000 و3500 وظيفة.

وقال الرئيس التنفيذي لإيرباص توم إندرز بعد وقف البرنامج "ما نراه هنا هو نهاية الطائرة الكبيرة ذات الأربعة محركات".

وأضاف "كانت هناك تكهنات بأننا مبكرون عشر سنوات، أعتقد أنه من الواضح أننا متأخرون عشر سنوات".

وستنتج إيرباص 17 طائرة إضافية، منها 14 طائرة لطيران الإمارات، وثلاث طائرات لشركة "أي إن أي" للطيران اليابانية.

وكانت شركة الطيران الأسترالية كانتاس أيرويز قد أعلنت الخميس الماضي رسميا إلغاء طلبية لشراء ثماني طائرات عملاقة من "أي 380".