لفائدة أميركا.. هل خسرت أوبك والسعودية حصصهما بسوق النفط؟

في وقت خفضت فيه منظمة أوبك -بقيادة السعودية- وحلفاؤها إنتاج النفط للمساعدة في دعم أسعار الخام بالأسواق، تشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاج الأميركي لأكثر من 13 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وقالت منظمة أوبك الثلاثاء إنها خفضت إنتاج النفط بقوة بموجب اتفاق عالمي للإمدادات، على الرغم من أنها أشارت إلى عوامل معاكسة تشكل تحديا لمساعيها لمنع حدوث تخمة في المعروض هذا العام، بما في ذلك ضعف الطلب وارتفاع إنتاج المنافسين.

وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن إنتاجها النفطي انخفض نحو ثمانمئة ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني إلى 30.8 مليون برميل يوميا، ويزيد ذلك بقليل على الطلب الذي تتوقعه المنظمة على نفطها في 2019.

وكانت أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا -القلقون من هبوط أسعار النفط وزيادة الإمدادات- اتفقوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي على القيام بتخفيض الإنتاج.

وأظهر التقرير أن أكبر انخفاض في إنتاج أوبك الشهر الماضي جاء من السعودية، وبلغ 350 ألف برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لفايننشال تايمز إن المملكة تخطط لضخ نحو 9.8 ملايين برميل يوميا في مارس/آذار، وهو ما يقل عن المستوى المستهدف لإنتاجها بموجب الاتفاق بأكثر من خمسمئة ألف برميل يوميا.

وتتلقى التخفيضات الدعم من انخفاضات أخرى في إيران وليبيا وفنزويلا.

وفي روسيا -حليفة أوبك- قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من المتوقع انخفاض إنتاج بلاده من النفط من تسعين إلى مئة ألف برميل يوميا في فبراير/شباط الحالي، مقارنة مع مستويات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بموجب اتفاق النفط العالمي.

وطبقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، فقد خفضت روسيا إنتاجها بنسبة لا تتعدى 18%من كمية 230 ألف برميل التي وعدت بها، بينما خفضت أذربيجان إنتاجها بنسبة لا تتعدى 15% من الكمية التي وعدت بخفضها.