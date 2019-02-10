قطر.. 110 ملايين طن من الغاز المسال بحلول 2023

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني إن العديد من مشاريع إنتاج الغاز المسال لا تزال قيد الإنشاء، وإنها ليست كافية لتلبية الطلب.

وأوضح في مؤتمر بتروتيك في الهند أن قطر ستزيد إنتاجها من الغاز المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2023. ويبلغ إنتاج قطر من الغاز المسال حاليا 77 مليون طن سنويا.

ودشنت شركة قطر للبترول في سبتمبر/أيلول الماضي خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما سيزيد طاقة الإنتاج بنسبة 43% مقارنة بالإنتاج الحالي.

وتسعى قطر لتوسيع استثماراتها في هذا القطاع عالميا كان آخرها استثمار عشرة مليارات دولار في توسعة منشأة للغاز المسال في تكساس.

والعام الماضي اندمجت "قطر غاز" مع "راس غاز" تحت مظلة كيان واحد اسمه "قطر غاز" ليدير بذلك جميع المشروعات والمنشآت التي تشغلها الشركتان.