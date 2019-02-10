تونس مهد الربيع العربي تترنح لتعثر الاقتصاد

ذكر تقرير في موقع بلومبيرغ الأميركي أن جميع المؤشرات الاقتصادية تدل على أن وضع الدولة التونسية أسوأ مما كان عليه قبل الإطاحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عام 2011.



وقال الكاتبان جيهان الغماري وسامر الأطرش إن الاقتصاد التونسي يعيش على وقع ارتفاع في نسبة التضخم مقابل تراجع نسبة النمو، ناهيك عن ارتفاع عجز الميزان التجاري واستفحال البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب.

وينقل التقرير عن وزير المالية التونسي رضا شلغوم قوله إن "المؤشرات في حد ذاتها تعد بلا معنى ما لم توضع في سياق ديناميك"، ويضيف "لا يمكنك التعامل مع هذه الأرقام كما لو كنت في بلد يمر بوضع طبيعي".

ويشير التقرير إلى أن الاحتجاجات التي رافقت الثورة والتي امتدت من المناطق الجنوبية وصولا إلى شوارع العاصمة لم تتوقف، حيث أغلقت المدارس أبوابها لأسابيع متواصلة.

يأتي ذلك -يؤكد التقرير- في حين تستعد البلاد للانتخابات المزمع عقدها خلال هذه السنة، وسيحدد الكفاح من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية المسار المستقبلي للبلاد.

إعادة إحياء الأمل

يقول تقرير بلومبيرغ إنه في الوقت الذي أدت الاحتجاجات في اليمن وسوريا وليبيا إلى اندلاع حروب أهلية شردت الملايين وأسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص فإن تونس تمثل البلد الوحيد الذي ما زال صامدا في وجه العقبات.

ويعتقد التقرير أن ذلك يدل على أن الانتقال السلمي والانتصار على "الدكتاتورية" في تونس ما زال أمرا ممكنا.