هل ينجح البتكوين في كسر الحصار المالي عن المقاومة الفلسطينية؟

أحمد عبد العال–غزة

دفع الحصار المالي المشدد على المقاومة الفلسطينية وسياسة تجفيف منابع دعمها في دول العالم، للبحث عن بدائل أخرى غير تلك الوسائل التقليدية التي كانت سابقا، والتي توقفت بسبب التضييق المستمر على كل من يتعامل مع المقاومة.

كتائب القسام، وفي خطوة تعد الأولى من نوعها؛ دعت -عبر تغريدة نشرها الناطق باسم القسام أبو عبيدة- مؤيديها ومحبيها في العالم إلى دعم المقاومة الفلسطينية ماليا من خلال عملة بتكوين الرقمية.

وأعلنت الكتائب بدء استقبال الدعم المالي للمقاومة بعملة البتكوين من محبيها وأنصارها حول العالم عبر عنوان المحفظ الرسمي والوحيد المنشور على موقع القسام.

دعم المقاومة

وقال أبو عبيدة في تغريدة سابقة نشرت عبر تطبيق تلغرام، إن "العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل، لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية، ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".

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أبو جياب: إدارة المقاومة الفلسطينية لهذه المعركة الاقتصادية عبر عملة مشفرة سيؤهل داعمي المقاومة في العالم لشراء البتكوين وتحويلها على منصة أعلنت المقاومة عنها

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ومنذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية عام 2006، وتشكيلها الحكومة العاشرة، سعت أطراف عدة في مقدمتها إسرائيل وأميركا إلى قطع كل سبل دعم الحركة وتمويل فصائل المقاومة بتهمة الإرهاب.

وأقيمت أمام المحاكم الأميركية دعاوى عدة ضد أشخاص وبنوك ومؤسسات بتهمة تمويل الإرهاب للاشتباه في قيامهم بتسهيل نقل الأموال إلى المقاومة الفلسطينية في غزة.

والبتكوين عملة رقمية يتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط، من دون وجود حقيقي ملموس لها، فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، وليست لها هيئة مركزية تقف خلفها.