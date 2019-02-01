صادرات العراق النفطية تنخفض والإيرادات فوق ستة مليارات دولار

قالت وزارة النفط العراقية اليوم إن صادرات البلاد من الخام بلغت 3.649 ملايين برميل يوميا في المتوسط خلال يناير/كانون الثاني الماضي بانخفاض طفيف عن المتوسط المسجل في الشهر السابق له، لكن الإيرادات فاقت ستة مليارات دولار.

يأتي ذلك في وقت تسعى بغداد لرفع إنتاجها من النفط بحفر مزيد من الآبار.

وصدر العراق 3.726 ملايين برميل يوميا من النفط الخام في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن صادرات العراق من موانئ البصرة جنوبي البلاد هبطت إلى 3.556 ملايين برميل يوميا انخفاضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 3.63 ملايين برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكر البيان أن حجم الشحنات القادمة من حقول كركوك النفطية في شمالي العراق إلى ميناء جيهان التركي هبطت إلى 75 ألف برميل يوميا من 99 ألفا في ديسمبر/كانون الأول.

وقال البيان إن متوسط سعر البيع في يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 56.164 دولار للبرميل، بارتفاع في الإيرادات بنحو 6.35 مليارات دولار.

وأمس قالت الوزارة العراقية إن شركة نفط البصرة أبرمت اتفاقا مع شركة الحفر العراقية التي تديرها الدولة لحفر أربعين بئرا نفطية جديدة في حقل مجنون النفطي العملاق جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن الاتفاق سيساهم في زيادة إنتاج حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يوميا في 2021.

وينتج العراق ما دون طاقته القصوى البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا، وبما يتماشى مع اتفاق بين منظمة أوبك ومصدرين آخرين -مثل روسيا- لتقليص الإمدادات العالمية بهدف دعم الأسعار.