رويترز: قطر وإكسون تمضيان بمشروع غاز مسال بـ10 مليارات دولار

يتوقع أن تعلن قطر للبترول وإكسون موبيل الأسبوع المقبل عن مشروع لتوسعة منشأة غولدن باس للغاز المسال في ولاية تكساس الأميركية بقيمة عشرة مليارات دولار.

ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن شركة كونكو فيليبس ستبيع حصتها في المنشأة البالغة 12.4%.

وتصل طاقة المنشأة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المستورد يوميا، وتملك قطر للبترول حصة 70%.

ويمثل مشروع توسعتها جزءا من خطط الشركة القطرية لاستثمار عشرين مليار دولار في الولايات المتحدة.

ويرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي للغاز المسال بأكثر من المثلين إلى 550 مليون طن سنويا بحلول 2030.

وتعزز إكسون وقطر تحالفا عالميا في مشاريع للغاز الطبيعي المسال يمتد من الولايات المتحدة إلى موزمبيق.