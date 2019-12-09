البورصة الكويتية.. هل تحل الخصخصة أزمة السيولة؟

محمد الحايك-الكويت

اعتبارا من مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري لم تعد البورصة الكويتية مرفقا حكوميا، بل باتت سوق المال الوحيد المملوك للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، فقد أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية قبل أيام قليلة نجاح المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت.

وفي إطار المرحلة الثانية من عملية الخصخصة، تم طرح حصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و1 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكانت المرحلة الأولى من مشوار الخصخصة التي انتهت في فبراير/شباط الماضي شهدت تخصيص نسبة 44% من رأس مال الشركة من خلال مزايدة -فاز بها تحالف محلي إلى جانب مشغل عالمي- طرحت لهذه الغاية، وبذلك أصبحت نسبة 94% من أسهم رأس مال شركة البورصة اليوم مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص، في حين تبقت نسبة 6% فقط بيد القطاع الحكومي، ممثلا بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.